Velázquez exige a la Junta más dinero para climatizar los colegios y se querella contra el PSOE por las escuelas infantiles

Carlos Velázquez durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio. Ángela Pulido Díaz

Carlos Velázquez ha aprovechado este jueves su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio de Toledo para poner sobre la mesa dos asuntos que han marcado el inicio del curso escolar en la capital regional: la climatización de los colegios ante las altas temperaturas y la polémica por la adjudicación provisional de las tres escuelas infantiles municipales.

El alcalde toledano ha reclamado a la Junta de Comunidades que incremente de forma sustancial los fondos destinados a climatizar los centros educativos y ha anunciado que el Ayuntamiento convocará el Consejo Escolar Municipal para abordar con la comunidad educativa cuál debe ser el modelo que se implante en los colegios toledanos.

"Este Ayuntamiento va a colaborar en todo lo que sea posible, aunque las competencias correspondan a las comunidades autónomas", ha asegurado Velázquez, que ha comparado el esfuerzo económico realizado por la Comunidad de Madrid con el de Castilla-La Mancha.

Según ha explicado, Madrid ha destinado "cerca de 140 millones", mientras que la última convocatoria de ayudas de Castilla-La Mancha ha contado con 16 millones de euros. El alcalde ha reconocido que ambas administraciones no son directamente comparables por su capacidad presupuestaria, pero ha considerado que "la diferencia es sustancial".

"Es cierto que no nos podemos comparar presupuestariamente —hablamos de presupuestos regionales de 30.000 millones en Madrid frente a 13.000 millones en Castilla-La Mancha—, pero la diferencia es sustancial", ha señalado.

520 millones

Por ello, Velázquez ha lanzado una propuesta concreta al Gobierno regional que preside Emiliano García-Page: elevar hasta 520 millones de euros la partida para climatización de centros educativos en 2027.

"Invitamos a la Junta de Comunidades a que el año que viene eleve esta partida a 520 millones; con esa inversión, en dos o tres años tendríamos climatizados todos los colegios de Toledo y de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

La reivindicación llega después de las protestas planteadas por distintas asociaciones de madres y padres de alumnos ante la falta de actuaciones para adaptar los colegios a las elevadas temperaturas que se registran durante los meses de verano.

Debate sobre el modelo

El alcalde ha anunciado además la convocatoria del Consejo Escolar Municipal para dar participación a la comunidad educativa antes de tomar decisiones sobre las futuras instalaciones. "Para dar voz a toda la comunidad educativa, voy a convocar el Consejo Escolar Municipal", ha anunciado Velázquez.

El objetivo será debatir entre las distintas partes qué sistema resulta más adecuado para los colegios. El alcalde ha planteado dos alternativas: una climatización centralizada, que permitiría eliminar las actuales calderas, o la instalación de aparatos de tipo split en las ventanas de las aulas.

Velázquez ha advertido de que esta segunda opción tiene también efectos sobre el entorno de los centros, al generar calor en los espacios exteriores.

La decisión, ha defendido, debe ser objeto de un debate conjunto con la comunidad educativa antes de definir las futuras actuaciones.

Querella contra el PSOE

El otro gran asunto educativo abordado por Velázquez ha sido la controversia generada en torno a las tres escuelas infantiles municipales de Toledo —Ana María Matute, Casco Histórico y Gloria Fuertes— tras el cambio de empresa adjudicataria al inicio del curso.

El alcalde ha cargado contra el PSOE por las críticas realizadas durante las últimas semanas y ha asegurado que la situación ha generado entre las familias una preocupación que considera injustificada.

"En cuanto a las escuelas infantiles, han generado a cientos de padres una preocupación absolutamente innecesaria. Han llegado a decir, incluso, que no iban a abrir el 7 de septiembre", ha afeado a la oposición.

Velázquez ha confirmado además que el Ayuntamiento va a acudir a los tribunales por las acusaciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista sobre el procedimiento de adjudicación. "Vamos a exigir que den las explicaciones oportunas. Esta querella no la vamos a retirar, ya que no solamente se han metido conmigo, sino también con los funcionarios de esta casa", ha asegurado.

Fuentes del Ayuntamiento han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la querella se presentará contra el Grupo Municipal Socialista, con su portavoz, Noelia de la Cruz, a la cabeza.

La decisión llega después de las acusaciones públicas realizadas por los socialistas sobre el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para garantizar la continuidad del servicio tras la renuncia de La Casita de Chocolate, empresa que lo había prestado durante los últimos 15 años.

El pasado 9 de septiembre, el Grupo Municipal Socialista denunció el "caos" con el que, a su juicio, había comenzado el curso en las escuelas infantiles municipales por el cambio de empresa adjudicataria.

La viceportavoz socialista, Ana Abellán, afirmó entonces que el equipo de Gobierno había "forzado la salida" de la concesionaria que había gestionado el servicio durante tres lustros y había recurrido a un procedimiento negociado sin publicidad de casi 900.000 euros.

Los socialistas cuestionaron además que la nueva adjudicataria estuviera vinculada a un familiar de una persona del entorno del alcalde. Abellán llegó a afirmar que el procedimiento "huele" y lo vinculó a lo que calificó como el "manual de estilo del PP".

El Ayuntamiento, por su parte, defendió desde el primer momento que el curso había comenzado con normalidad y que se había garantizado tanto la prestación del servicio como los derechos de las trabajadoras.

Adjudicado a KLC

El origen del conflicto se encuentra en la paralización judicial del procedimiento abierto por la Concejalía de Educación para adjudicar el servicio. La situación llevó inicialmente a plantear una prórroga con La Casita de Chocolate, que finalmente renunció a continuar al conocer que el Ayuntamiento pretendía resolver el contrato definitivo en los meses siguientes y no al final del curso.

Con el inicio del curso próximo y la resolución judicial pendiente, el Consistorio optó por una solución provisional y urgente y adjudicó el servicio el 20 de agosto a KLC Idiomas y Formación una de las cuatro empresas que habían concurrido al procedimiento inicial.