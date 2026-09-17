Las 28 tapas que podrás probar desde 2,5 euros en Sabor Toledo: brioche de jabalí, canelón de gamo o miguelito de pistacho

La cuenta atrás para Sabor Toledo entra en su recta final y la gran cita gastronómica de la provincia sigue desvelando sus propuestas. Entre ellas, una de las más esperadas: las 28 tapas con identidad toledana que podrán degustarse durante la feria por precios populares de entre 2,50 y 5,50 euros.

La primera edición se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Parque de La Vega de Toledo, convertido durante cuatro días en escaparate de la gastronomía, el producto agroalimentario y la hostelería de toda la provincia toledana.

Sabor Toledo reunirá a productores, empresas y establecimientos de diferentes comarcas toledanas y combinará la degustación de productos con actividades gastronómicas y de ocio.

Y entre todos los productos que se podrán probar, las tapas de algunos de los restaurantes más reconocidos de la provincia de Toledo constituyen uno de los grandes reclamos. Nueve de ellas tendrán un precio de 2,50 euros, otras diez costarán 4 euros y nueve se podrán degustar por 5,50 euros. Son las siguientes:

Tapas por 2,50 euros

Profiterol de perdiz escabechada con berenjena asada y jugo de perdiz a la toledana - Granero (La Mancha Toledana)

Albóndiga quijotesca de caza (albóndiga de faisán con pelotillas de bodas de Camacho) - El Labriego (La Mancha Toledana)

Bomba de carcamusas toledanas con toques asiáticos (buñuelos de carne de magro de cerdo, chorizo y guisantes con mezcla de especias asiáticas picantes) - La Zafra (La Mancha Toledana)

Canelones de carrillera al moscatel con crema de patata trufada - Mocca & Betania (Tierras de Talavera y Sierra de San Vicente)

Brioche de pulled pork con barbacoa al azafrán y queso manchego - Verde Esmeralda (La Sagra-Torrijos)

Brioche de jabalí con setas y pepinillo encurtido - Hostal Concepción (La Sagra-Torrijos)

Mini ensaimada de sobrasada, miel de La Sagra y queso de Madridejos - Cátering Toledo (La Sagra-Torrijos)

Torrija caramelizada, sopa de almendras y violetas - Alfileritos 24 (Toledo y Montes de Toledo)

Miguelito de pistacho sobre crema inglesa y granillo crujiente - Los Jardines de Palacio (La Mancha Toledana)

Tapas por 4,00 euros

Brioche de pulled lamb con salsa de hierbas y cebolla crujiente (bollito de mantequilla relleno de asado de cordero) - La Fábrica de Harinas (Toledo y Montes de Toledo)

Saam de panceta de matanza con kétchup de asadillo manchego - El Labriego (La Mancha Toledana)

Estofado de ciervo con crema de patata trufada e hilos de patata - Granero (La Mancha Toledana)

Ajo verde de pistacho con tomate encurtido o en conserva y anchoa - Los Jardines de Palacio (La Mancha Toledana)

Tallarines de sepia con tartar de tomate y trufa - La Zafra (La Mancha Toledana)

Crujiente de patata con hojaldre relleno de rabo de toro, crema de manzana y foie - Mocca & Betania (Tierras de Talavera y Sierra de San Vicente)

Dúo de croquetas de jamón serrano de La Sagra y cecina de jabalí de los Montes - Cátering Toledo (La Sagra-Torrijos)

Dúo de croquetas de ciervo guisado con steak tartar y de cecina de wagyu con velo y cremoso de queso de Madridejos - Verde Esmeralda (La Sagra-Torrijos)

Milhojas de hojaldre de mantequilla con crema de miel tostada y frutos rojos - Cátering Toledo (La Sagra-Torrijos)

Tarta de queso manchego - Hostal Concepción (La Sagra-Torrijos)

Tapas por 5,50 euros

Ensaladilla manchega de codorniz escabechada - Alfileritos 24 (Toledo y Montes de Toledo)

Ensalada de pistacho escabechado y queso manchego - Los Jardines de Palacio (La Mancha Toledana)

Pincho moruno de ciervo marinado - La Zafra (La Mancha Toledana)

Focaccia de cordero con crema de almendras y aguacate - Granero (La Mancha Toledana)

Monte, río y mar: salazones y escabeche (ciervo, trucha y corvina en tres escabeches diferentes) - El Labriego (La Mancha Toledana)

Taco de ciervo de los Montes de Toledo con emulsión de ajo, crujiente de cebolla y tuétano - Zinco Zentido (Tierras de Talavera y Sierra de San Vicente)

Taco de ciervo con mole y mayonesa de lima - Hostal Concepción (La Sagra-Torrijos)

Cazuelita de minutejos de cerdo duroc con garbanzos suaves de La Sagra - Cátering Toledo (La Sagra-Torrijos)

Canelón de gamo de los Montes con chutney de mango y miel - Cátering Toledo (La Sagra-Torrijos)

Así serán las casetas de Sabor Toledo. Diputación de Toledo

Las tapas serán uno de los grandes atractivos de Sabor Toledo, pero ni mucho menos el único. El recinto del Parque de La Vega, recién remodelado, acogerá productores y empresas agroalimentarias, además de espacios de degustación y venta, showcookings, catas y talleres. La programación se completará con propuestas culturales y de ocio y espacios destinados al público familiar.

Así lo han recordado este miércoles durante una presentación a los medios de comunicación de Castilla-La Mancha, en la que han participado la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo; el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas; la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez; y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia.

La feria busca reunir durante cuatro jornadas gastronomía, producto local, turismo y actividad empresarial, con representación de las diferentes comarcas de la provincia.