Sabrido descarta a Tolón como candidata a la Alcaldía de Toledo: "Está volcada en que Sánchez vuelva a ser presidente"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado la posibilidad de que la que fuera alcaldesa de la ciudad entre 2015 y 2023, Milagros Tolón, vuelva a encabezar la papeleta socialista en los comicios de mayo de 2027.

Una aclaración que se produce dos días después de que la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, situara a la actual ministra de Educación y Formación Profesional como "la mejor candidata" por su bagaje al frente del Ayuntamiento, porque "ganó las elecciones" de 2023 pese a no haber obtenido el bastón de mando y porque "está cogiendo mucha fuerza como ministra".

A raíz de estas afirmaciones, Sabrido ha coincidido en que Tolón "ha sido una magnífica alcaldesa, la mejor" pero ha reconocido que su foco ahora no se sitúa en el Ayuntamiento y que se encuentra volcada en "hacer un magnífico trabajo en el Ministerio de Educación" con el objetivo de que Pedro Sánchez "vuelva a ser el que gobierne España entre 2027 y 2031".

"Yo creo que ese es el objetivo de Milagros Tolón, con lo cual yo creo que está descartada para ser también la candidata a la Alcaldía de Toledo", ha sentenciado.

Eso sí, el que hoy por hoy es uno de los hombres de máxima confianza de la ministra ha subrayado que esto "no significa que el PSOE no vaya a tener un magnífico candidato y un magnífico alcalde de Toledo en los próximos años".

"Al menos en el Partido Socialista no estamos hablando solo del alcalde o alcaldesa, estamos hablando de un equipo capaz de llevar a Toledo adelante", ha zanjado

¿Cosa de dos?

A apenas ocho meses de que se celebren las elecciones municipales, el PSOE todavía no tiene despejada la duda de quién será la persona que encabece su papeleta.

En una semana en la que se han caído de la lista Milagros Tolón y el propio José Pablo Sabrido, que también se autoexcluía este mismo lunes, la lista de candidatos parece reducirse a dos: Noelia de la Cruz, actual portavoz municipal socialista y Pablo García, concejal fichado por la propia Tolón como asesor en el Ministerio en una decisión que fue interpretada por muchos como una maniobra de promoción.