Un centro de datos con "cientos de empleos" o un pabellón público-privado: los anuncios del alcalde para el Toledo que viene

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, durante el Debate sobre el Estado del Municipio. Ángela Pulido Díaz

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este jueves durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio la llegada a Toledo de un gran centro de datos, que supondrá una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros y la "generación de cientos de puestos de trabajo".

El regidor ha defendido que la capital regional "se merecía estar en el mapa" de este tipo de instalaciones y ha reivindicado su vinculación con las nuevas industrias.

En materia deportiva, ha informado de que el Ayuntamiento está negociando con el sector privado para la construcción del Pabellón Multiusos de la ciudad, comparando la fórmula elegida con la del Roig Arena de Valencia.

Velázquez no ha concretado con qué empresas está conversando para hacer realidad este esperado proyecto después de que se frustrase su desarrollo después de que el Gobierno de España excluyese a Toledo del reparto de los fondos europeos Edil.

El Roig Arena funciona mediante una fórmula de colaboración público-privada: el Ayuntamiento de Valencia mantiene la titularidad del suelo, cedido en concesión durante 50 años —prorrogables otros 25—, mientras que la construcción y la inversión, de unos 400 millones de euros, corrieron a cargo de Juan Roig, dueño de Mercadona.

La explotación del recinto, que acoge partidos del Valencia Basket, conciertos, espectáculos y eventos corporativos, está centralizada desde 2025 en la sociedad Licampa 1617, vinculada al empresario valenciano, que gestiona la programación y la actividad económica a cambio de un canon municipal anual.

Por otro lado, la Vega Baja de Toledo contará con un nuevo Centro de Interpretación dedicado a divulgar el pasado histórico y arqueológico del yacimiento. Velázquez ha anunciado la creación de este espacio como parte de la cuarta fase de recuperación y musealización del enclave, una actuación que el Ayuntamiento llevará a cabo con el respaldo del Ministerio de Cultura.

El alcalde ha defendido que este proyecto permitirá avanzar en "la puesta en valor del Toledo Visigodo del que tanto se había hablado pero poco se había hecho".

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Velázquez también ha avanzado el próximo arreglo del anfiteatro del paseo Federico García Lorca, en el barrio toledano del Polígono, o la instalación de una zona de juego para los niños más pequeños en el recién remodelado Parque de La Vega.

En ese mismo lugar, el alcalde ha avanzado que, una vez finalizado el proyecto de recuperación de la Casa de Corcho, "antes de que acabe este año estarán adjudicadas las obras" para rehabilitar el histórico inmueble que fue devorado por las llamas.

Cerca de allí, el regidor ha adelantado que las obras para recuperar el Parque de Tráfico comenzará antes de que acabe el año, puesto que espera que la Fundación Soliss presente esta misma semana el proyecto de rehabilitación.

Velázquez, por otra parte, ha anunciado que la próxima semana empezarán las obras de la Estación de Autobuses, un proyecto en el que concurren el Ayuntamiento, la Diputación de Toledo y el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el objetivo de adecuar las instalaciones al siglo XXI y arreglar por fin las escaleras mecánicas, después de varios años averiadas.

El alcalde ha insistido en que el vial de conexión entre Azucaica y el Polígono, "a falta de dos informes que pueden llegar en los próximos días", podría empezar a construirse "a lo largo del próximo año". "Va a cambiar por completo la movilidad de la ciudad", ha asegurado.

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