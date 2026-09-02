Toledo abre las puertas de su historia con Las Noches del Patrimonio: medio centenar de actos en 50 espacios únicos

La ciudad de Toledo se prepara para vivir 'Las Noches del Patrimonio', que se celebrarán el 11 y 12 de septiembre y en las que se podrán disfrutar de alrededor de 50 actividades programadas en más de 50 localizaciones diferentes.

Para el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, esta propuesta cultural es "la más importante" de las que realiza el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Con motivo de hacer esta experiencia "más accesible" a los visitantes, la programación se extenderá a dos jornadas. Una propuesta que según ha señalado Velázquez partió de Toledo y fue acogida "por unanimidad" por las 14 ciudades patrimonio restantes.

En rueda de prensa, el regidor ha explicado que se ha preparado "una amplísima programación cultural" en la que se incluyen alrededor de 50 actividades en más de 50 espacios, todo ello estructurado en tres ejes: Vive Patrimonio, Abierto Patrimonio y Escena Patrimonio.

El primero de estos ejes, Vive Patrimonio, ofrece la oportunidad de acceder a espacios que forman parte de la historia de Toledo como la Sinagoga del Tránsito, Museo del Greco, Cristo de la Luz, Mezquita de Tornerías, Hospital Tavera, San Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, Salón Rico, Cuevas de Hércules y, como novedad este año, la estación de tren.

En Abierto Patrimonio, el segundo eje, la música, la danza y la cultura contemporánea serán las protagonistas con un balet de las tres culturas y música folk. El tercer eje, Escena Patrimonio, permitirá al público disfrutar de las artes escénicas en espacios como el claustro de Covarrubias.

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha destacado que el 11 de septiembre en el Paseo Merchán se podrá disfrutar de la zarzuela 'El Huésped del Sevillano'. Además, ha añadido que también tendrán cabida otros estilos musicales para llegar a públicos de todos los gustos y edades.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Turismo, José Manuel Velasco, ha recordado que la asistencia a algunas actividades necesitará reserva previa. A partir del 4 de septiembre, aquellos que quieran vivir 'Las noches del Patrimonio' podrán realizar las reservas a través de la web de turismo, donde también estará el programa a disposición de los interesados.

La Diputación de Toledo se sumará a esta propuesta cultural con dos iniciativas que aúnan teatro, tradición, música y arte contemporáneo.

Por un lado, la representación teatralizada 'De Toledillo a Toledo', que llevará al público asistente por diferentes espacios del Palacio Provincial, en un viaje que rinde homenaje al Siglo de Oro, acompañado de música folclórica.

Por otro lado, la institución provincial sacará el arte a la calle con 'Personas, color y luz en lo cotidiano', obras del artista Juan Sánchez que representan diez figuras humanas, en una propuesta en la que lo contemporáneo dialoga con el patrimonio histórico.

El diputado provincial, Tomás Arribas, ha asegurado que la cultura es "una de las grandes señas de identidad" de Toledo y la Noche del Patrimonio "una cita cada vez más importante para la ciudad" y para la provincia.