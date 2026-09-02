La Diputación de Toledo renueva el parque de bomberos de Santa Olalla y elevará hasta 77 los vehículos del CPEIS

Concepción Cedillo durante la inauguración del renovado parque de bomberos de Santa Olalla. Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha reforzado el dispositivo provincial de bomberos con la renovación del parque de Santa Olalla y una ampliación de los medios materiales del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS).

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha inaugurado este miércoles las modernizadas instalaciones junto al presidente del Consorcio, Juan Carlos Sánchez; el alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto; diputados provinciales, alcaldes de la zona y los profesionales destinados en el parque.

Cedillo ha defendido que la actuación forma parte de la apuesta por un Consorcio "más moderno, mejor equipado y preparado para responder a las emergencias de una provincia extensa como Toledo".

"Invertir en nuestros bomberos es invertir directamente en la seguridad de nuestros pueblos", ha señalado.

La presidenta de la Diputación también ha puesto en valor el trabajo de los profesionales durante un verano marcado por numerosos incendios y emergencias.

"Cuando llega una emergencia, nuestros bomberos están ahí, poniendo su profesionalidad, su preparación y, muchas veces, su propia seguridad al servicio de los demás", ha afirmado.

El CPEIS tendrá 77 vehículos

El parque de Santa Olalla se incorpora a un plan más amplio de renovación de las infraestructuras y los medios del CPEIS.

Juan Carlos Sánchez ha detallado que el Consorcio cuenta actualmente con 68 vehículos operativos y cerrará 2026 con 77, después de incorporar nueve nuevos vehículos. La renovación incluye tres Toyota Hilux, dos Mercedes Atego y cuatro Mercedes Vito.

A estas dotaciones se suman dos nuevas autoescalas con primer tramo articulado. Una tendrá 32 metros y estará destinada a Illescas y la otra, de 43 metros, tendrá como destino Talavera de la Reina.

El Consorcio incorporará además dos bombas rurales pesadas Mercedes Atego 1530, una de ellas destinada al parque de Santa Olalla.

"Los medios materiales son fundamentales, pero ninguna inversión sustituye al factor humano", ha destacado Sánchez, que ha agradecido a los bomberos su esfuerzo y su vocación de servicio.

Otro momento de la intervención de Cedillo. Diputación de Toledo

Cedillo ha reconocido también el trabajo de la dirección del Consorcio para transformar las necesidades de los profesionales en mejoras concretas.

Por su parte, el alcalde de Santa Olalla ha agradecido a la Diputación su compromiso con la seguridad y con la mejora del parque, una infraestructura desde la que se presta servicio a los municipios de la zona.

La presidenta provincial ha cerrado su intervención reivindicando la importancia de garantizar la protección en el conjunto de la provincia: "Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan sentirse protegidos".