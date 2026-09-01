Inma, repostera de Talavera y autora de Las Coronitas: "Tienen una oración exclusiva para bendecir el postre en familia"

Inma González quería que la Virgen del Prado tuviera su propio dulce. Y no uno cualquiera. Para la repostera talaverana, crear Las Coronitas era una forma de unir en una misma elaboración algunas de las cosas que más representan a su ciudad: la devoción por su patrona, la tradición y la cerámica de Talavera de la Reina.

Así nacieron las Coronitas de la Virgen del Prado, un postre creado expresamente con motivo de las fiestas patronales, que se celebrarán en breve y elaborado de manera completamente artesanal en El Horno de Casilda, el obrador que Inma puso en marcha después de reinventarse profesionalmente.

Las Coronitas son una tarta elaborada con masa sablée, rellena de crema de moras y terminada con ganache de chocolate blanco y moras naturales. Se presenta en dos tamaños: uno individual y otro mediano, pensado para compartir.

Pero el elemento que hace especial a esta creación está también en su decoración. Inma ha querido trasladar a este postre los colores de una de las señas de identidad de Talavera: su cerámica.

El aciano, con su azul intenso, representa el característico azul talaverano, mientras que la caléndula, de tonalidad dorada, evoca el amarillo presente en las piezas tradicionales. Las dos flores forman el conjunto ornamental de Las Coronitas y buscan convertir cada postre en un pequeño homenaje visual a la ciudad.

Coronitas de la Virgen del Prado. Cedida

"Las Coronitas son un postre creado para conmemorar el día de nuestra Patrona, la Virgen del Prado, y como homenaje a Talavera de la Reina, a sus tradiciones, a su cerámica y, sobre todo, a la devoción que sentimos por nuestra Virgen", explica Inma.

La elección de los ingredientes y de los elementos decorativos responde así a una intención concreta: que quien pruebe el dulce no solo encuentre una elaboración de repostería, sino también una parte de la identidad talaverana.

Una oración para compartir en familia

Las Coronitas esconden además un detalle que va más allá de la propia receta. Cada una incluye una oración exclusiva dedicada a la Virgen del Prado, pensada para que pueda leerse y compartirse en familia antes de disfrutar del postre.

"Tienen una oración exclusiva para bendecir el postre en familia", explica la repostera. De esta manera, Inma quiere que su creación tenga también un componente de unión y de tradición familiar.

La propuesta convierte así el momento de tomar el dulce en un pequeño homenaje a la patrona. Una elaboración artesanal que busca ocupar un lugar en las mesas talaveranas durante unos días especialmente señalados para la ciudad.

Talavera se prepara para celebrar a la Virgen del Prado

Las Coronitas llegan coincidiendo con las fiestas en honor a la Virgen del Prado, que Talavera de la Reina celebra estos días con una programación que combina actividades culturales, festivas y religiosas.

La festividad se prolongará hasta el 8 de septiembre, día de la Virgen del Prado y una de las jornadas más importantes del calendario talaverano. Durante estos días, la ciudad acoge diferentes propuestas y actos en torno a su patrona, entre ellos celebraciones religiosas y actividades vinculadas a las tradiciones locales.

La devoción por la Virgen del Prado forma parte de la identidad de Talavera y se mantiene especialmente presente durante estas fiestas, cuando vecinos y visitantes se acercan a la basílica y participan en los diferentes actos programados.

En ese ambiente festivo y familiar es donde Inma ha querido situar su nueva creación. Las Coronitas nacen, precisamente, para formar parte de esas celebraciones y para llevar a la mesa una combinación de repostería, cerámica, tradición y devoción.

No es la primera vez que El Horno de Casilda utiliza la gastronomía para rendir homenaje a Talavera. Inma ya ha creado otras elaboraciones inspiradas en la ciudad, como las Alfareritas, unas galletas cuya estética recuerda a las piezas de cerámica talaverana.

Ahora el homenaje cambia de protagonista. El azul y el amarillo de la cerámica se mezclan con las moras, el chocolate blanco y las flores para dar forma a un dulce dedicado a la Virgen del Prado.

Las Coronitas de la Virgen del Prado ya pueden encargarse en El Horno de Casilda para quienes quieran incorporarlas a sus celebraciones durante estas fiestas. Una creación que, para Inma, pretende ser algo más que un postre: un pequeño gesto de cariño hacia su ciudad y hacia la patrona de Talavera.