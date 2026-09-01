Burguillos de Toledo vuelve a prender sus carretillas: llegan unas fiestas con carrozas, paella, música y tradición

Después de haber calentado motores con una preferia llena de actos deportivos y actividades culturales, Burguillos de Toledo vivirá del 2 al 6 de septiembre sus días grandes en honor al Santísimo Cristo de la Fe, con las carretillas como grandes protagonistas.

El alcalde del municipio toledano, Sergio Díaz, está siendo testigo de "las ganas que tienen los vecinos de fiesta". Todos podrán disfrutar, asegura, de momentos pensados para las diferentes franjas de edad: "Van a ser días muy buenos", afirma el regidor, esperando ilusionado estos días como un burguillano más.

Las fiestas patronales arrancarán el miércoles 2 de septiembre a las 11 de la mañana con el Día del Niño. Los más pequeños del municipio podrán disfrutar a lo largo de toda la jornada de castillos hinchables en la Plaza del Concejo.

Libro de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Fe. Ángela Pulido Díaz.

El día continuará con una fiesta de la espuma desde las 17 horas de la tarde en la misma localización. A las 21 horas se dispondrá a la entrega de premios a los ganadores de los diferentes torneos deportivos celebrados durante la preferia.

Para poner el broche final a este primer día en el que los burguillanos más pequeños serán los protagonistas, en esta edición se podrán divertir con el espectáculo infantil en la Plaza de la Constitución a las 22 horas de la noche.

Los mayores también tendrán su momento. Cuando acabe el espectáculo infantil, la Plaza de la Constitución se transformará para hacer bailar a vecinos y visitantes con Replica2, la banda que se encargará de hacer un tributo de pop-rock a partir de medianoche.

Chupinazo

El jueves 3 de septiembre "arranca el jaleo", en palabras del alcalde. A las 22:30 horas en la Plaza de la Constitución se escuchará el tradicional chupinazo que encenderá la mecha para unas fiestas llenas de música, tradiciones y mucho ambiente.

Sin moverse de localización, la plaza acogerá el Vulkano Show de Ángeles y Demonios en su gira 2026 a partir de las 23:30 horas. Este espectáculo hará vibrar el corazón de Burguillos con una puesta en escena de primer nivel y un toque musical que no dejará indiferente.

Para finalizar el segundo día de fiestas, el DJ Alfonso Arrate tomará el relevo y convertirá el mismo escenario en un momento de diversión y encuentro para los jóvenes.

Cambio en el desfile

Para el tercer día de fiestas llegará la gran novedad de esta edición. Esta vez, el Ayuntamiento del municipio ha apostado por cambiar el horario del tradicional Desfile de Carrozas y atrasar la hora de salida desde la Plaza del Concejo a las 21 horas.

Según el alcalde, este cambio ha sido "muy aceptado" por los vecinos ya que Burguillos de Toledo vivirá una "participación histórica con más de una decena de carrozas inscritas".

Al finalizar el recorrido, "cada carroza con todos sus participantes" asistirán a la tradicional ofrenda floral al Cristo a las puertas de la iglesia.

Una vez que terminen la ofrenda, los vecinos, visitantes y aquellos que hayan participado en el desfile podrán encadenar la fiesta con la verbena en la Plaza de la Constitución al ritmo de la Orquesta Diamante. El día acabará con una sesión del DJ Lucky sin moverse de ubicación.

Sergio Díaz, alcalde de Burguillos de Toledo. Ángela Pulido Díaz.

El sábado 5 de septiembre la programación empezará desde temprano y acogerá eventos que nadie querrá perderse. La paella solidaria en la Plaza del Concejo organizada por el consistorio reunirá a los vecinos para disfrutar de una comida en compañía y con el propósito de hacer de Burguillos un lugar mejor: cada ración costará 1 euro y todo el beneficio recaudado será destinado a la mejora del patrimonio local.

Para continuar con el penúltimo día de las fiestas, después de la comida solidaria la Plaza de Concejo se transformará en el escenario del tardeo para los vecinos. Desde las 16 horas, DJ Oscar amenizará la tarde con música variada y actual.

Carretillas

A partir de las 23 horas, el grupo Makro Hook se encargará de animar la noche con una discoteca-espectáculo en la Plaza de la Constitución. La música se cortará a medianoche para dar paso a la tradicional pólvora de carretillas escapadas.

Las "renombradas" y "muy tradicionales" carretillas son de interés cultural local, dice el alcalde. La participación es tan elevada que desde el Ayuntamiento han establecido un año más dos turnos para que la seguridad y la diversión vayan de la mano. A la 1 de la madrugada tendrá lugar la primera ronda y dos horas más tarde, a las 3, la segunda y última.

Las carretillas son un festejo pirotécnico lleno de artefactos de pólvora que, cuando se prenden, salen despegados rápidamente. Para el espectáculo se plantan diversos castillos de fuegos artificiales que se van encendiendo progresivamente y de los que se desprenden las denominadas carretillas, que van soltando muchas chispas en diferentes direcciones.

Para finalizar este día, el DJ Juanka será el encargado de hacer bailar a los vecinos y visitantes durante la última noche.

Domingo

El domingo 6 de septiembre Burguillos de Toledo empezará a despedirse de sus fiestas patronales 2026. Después de la Santa Misa convocada a las 12:30 horas, la Plaza de la Constitución será, en esta ocasión, el escenario del tradicional Baile de la Bandera.

A continuación del baile, a media mañana se producirá un encuentro con familiares, amigos y vecinos en torno al popular refresco y aperitivo celebrado en la misma plaza a las 13:30 horas. A las 21 horas la procesión del Santísimo Cristo de la Fe recorrerá las calles del municipio.

Sergio Díaz, alcalde de Burguillos de Toledo. Ángela Pulido Díaz.

La última noche comenzará a las 22 horas en la Plaza de la Constitución con la Revista de Variedades que recoge cuatro actuaciones para hacer disfrutar a todas las edades. Entre ellas la del cantante Carlos Vargas, la vocalista Sonia Andrade, la humorista María Bolkan y para finalizar, la actuación del Ballet Internacional de Aurora.

Estas fiestas 2026 acabarán con la traca final en el lugar de siempre, en la Plaza de la Constitución.

La seguridad ha sido un punto muy importante para el Ayuntamiento, que han reforzado los dispositivos para que vecinos y visitantes solo se preocupen de disfrutar. "Hemos puesto todo el cariño y el empeño para que todo salga lo mejor posible", asegura Díaz.

Para el alcalde, "todos los momentos de las fiestas" del municipio son únicos: "Disfruto con cada momento, desde los actos deportivos hasta las fiestas". Sin embargo, "la procesión" es uno de esos actos a los que tiene especial cariño.

Una legislatura "muy positiva"

En palabras de Díaz, el "balance de la legislatura es muy positivo. Hemos conseguido logros que estaban ahí en el tintero. Hemos quitado la deuda que tenía el Ayuntamiento cuando entramos y además hemos seguido prestando servicios de calidad y mejorando mucho".

"Yo estoy mucho en la calle con la gente" dice el alcalde, quien adelanta "proyectos muy importantes" en el municipio como la creación de un "campo de fútbol siete" y "un gimnasio municipal".

En la recta final de su primera legislatura, Díaz asegura que llevan "tres años haciendo campaña en el día a día" y afirma que volverá a presentarse "con muchas ganas y con la misma ilusión" a las siguientes elecciones: "Cumplí uno de mis sueños al ser alcalde de mi pueblo".