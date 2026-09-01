El alcalde de Toledo pide liberar de peaje la AP-41: "Es la solución rápida, posible y viable para descongestionar la A-42"

Carlos Velázquez ha reclamado este martes al Gobierno de España la liberalización del peaje de la autopista AP-41 y lo ha planteado como una solución inmediata a los problemas de tráfico que soporta la autovía A-42. Ambas vías, la primera de pago y la segunda libre, conectan Madrid con Toledo.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, el alcalde toledano ha definido la eliminación del peaje de la autopista como "la solución rápida, posible y viable" para aliviar la congestión de la A-42.

Velázquez ha advertido de que esta autovía se ha quedado pequeña ante el crecimiento experimentado durante los últimos años por la comarca de la Sagra, tanto en población como en actividad económica e industrial.

La situación tiene además una especial incidencia en Toledo. La A-42 atraviesa la ciudad y actúa en la práctica como una de sus principales vías de circunvalación, dividiendo el núcleo urbano en dos y soportando una elevada densidad de tráfico, especialmente en los accesos y salidas del barrio más poblado de la ciudad, el Polígono.

Para Velázquez, permitir el uso gratuito de la AP-41 serviría para desviar parte de esa circulación de manera "inmediata", mientras las administraciones estudian actuaciones de mayor alcance para resolver el problema de movilidad a medio y largo plazo.

Una reivindicación compartida

El regidor toledano ha destacado que la petición no parte únicamente del Ayuntamiento de Toledo. Según ha señalado, "la compartimos diferentes administraciones como el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

Velázquez ha reclamado al Gobierno de España que atienda una demanda que, a su juicio, "no solo afecta a la capital, sino a buena parte de la provincia".

La reivindicación de liberar la AP-41 lleva meses sobre la mesa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya reclamó en mayo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que eliminara el peaje de esta autopista para aliviar la A-42, a la que llegó a calificar como "una calle casi imposible de circular".

Varias opciones

En abril, además, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha confirmó que el Ministerio de Transportes estudiaba "varias opciones" para mejorar la circulación entre Madrid y Toledo, entre ellas posibles conexiones y fórmulas para reducir o eliminar el coste de la AP-41.

La autopista permanece, entretanto, infrautilizada frente a la elevada circulación de la A-42. La AP-41 registró una intensidad media diaria de 2.540 vehículos en 2024, frente a los alrededor de 43.000 vehículos diarios en Olías del Rey y 79.000 en Illescas en la autovía.