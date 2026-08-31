El Teatro de Rojas de Toledo ofrecerá en otoño más de 40 propuestas de teatro, música y danza: toda la programación

La concejala de Cultura y Patrimonio de Toledo, Ana Pérez, y el director del Teatro de Rojas, Paco Plaza, han presentado la nueva temporada de otoño, que cuenta con una programación que reúne teatro, danza, música y espectáculos familiares.

La nueva edición comprende de septiembre a febrero y está "pensada para todos los públicos". Está dividida en cinco ciclos: la XXXIV Muestra de Teatro Clásico con 15 espectáculos; el Ciclo Internacional de Danza con 8 montajes; el Ciclo de Teatro y Danza en Familia con 8 funciones; el Ciclo de Teatro Lírico con 4 citas; y los Espectáculos de Fuera de Ciclo con 12 espectáculos.

Junto a los artistas toledanos Lola Baldrich y Kike Calzada, Pérez ha destacado que "el Teatro de Rojas vuelve a demostrar esta temporada que Toledo cuenta con un espacio escénico de primer nivel, capaz de reunir a grandes nombres de la escena nacional e internacional y de reunir al talento de nuestra ciudad".

Por su parte, Plaza ha señalado la necesidad de poner el acento en los abonos por las ventajas que presentan, "ya que tienes garantizada tu plaza en los espectáculos y los precios son muy asequibles".

El Abono A de la Muestra, que incluye los abonos B y C, tendrá un precio de 144 euros para 12 espectáculos, mientras que los abonos B y C, de seis espectáculos cada uno, tendrán un precio de 90 euros.

La venta de abonos será del 10 al 16 de septiembre y las localidades individuales estarán disponibles a partir del 17 de septiembre. Además de las de taquilla, se podrán obtener a través de la página web del Teatro de Rojas.

Programación

Esta temporada, el teatro clásico contará con la novedad de 'Cabinas literarias', tres cabinas telefónicas en las que se podrán escuchar poemas de Machado, de Lorca o de Gloria Fuertes, así como 'La dama boba' de Lope de Vega, 'El lindo don Diego' de Agustín Moreto, o 'Macbeth' de William Shakespeare.

El ciclo lírico ofrecerá cuatro títulos: 'La verbena de la Paloma', 'Madama Butterfly', 'Marina' y 'La tabernera del puerto'. Y el ciclo de Teatro y Danza en Familia desarrollará 'La bella durmiente. El musical de tus recuerdos', 'Triplette', 'La casita de chocolate' de los hermanos Grimm o 'Experiencias' con los cinco sentidos.

Asimismo, los espectáculos fuera de ciclo completarán la oferta con propuestas teatrales como 'Esencia' de Ignacio García May o 'Gigante' de Mark Rosenblatt. Y propuestas musicales como la actuación del artista Kiko Veneno o los clásicos conciertos de Año Nuevo y Navidad.