El PSOE acusa al alcalde de Talavera de "inacción" tras registrarse una licencia para una planta de biometano

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes que la empresa promotora de una planta de biometano próxima a Cazalegas ya ha registrado su solicitud de licencia en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, pese a que el Pleno municipal acordó el pasado 19 de agosto suspender la concesión de estos permisos.

El PSOE reclama al alcalde, José Julián Gregorio, que inadmita de inmediato la solicitud y publique los acuerdos que, según sostiene, mantienen paralizada su tramitación.

El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha criticado que el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno extraordinario del 19 de agosto todavía no haya sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), 12 días después de su aprobación.

Según el PSOE, esta circunstancia impide que la suspensión haya adquirido eficacia jurídica y habría permitido a la empresa registrar su petición de licencia.

Los socialistas también reclaman que se publique la resolución del concejal de Urbanismo del pasado 7 de agosto que, según explicó entonces el Gobierno municipal, ya establecía la suspensión de la concesión de licencias para este tipo de instalaciones. Gutiérrez ha cuestionado que, 25 días después de aquella resolución, tampoco haya sido publicada en el DOCM.

Para el PSOE, la situación resulta especialmente relevante porque el alcalde aseguró públicamente el pasado jueves que "todas las licencias están suspendidas". Gregorio explicó que el Consistorio había iniciado los procedimientos para paralizar la tramitación de las plantas de biometano, aunque los proyectos no podían considerarse definitivamente descartados.

Ahora, los socialistas sostienen que existe una contradicción entre ese mensaje público y la realidad administrativa: una de las empresas afectadas ya ha registrado una solicitud de licencia que, según denuncian, se encuentra sobre la mesa del alcalde.

El Pleno acordó suspender las licencias

El origen de la situación se encuentra en el Pleno municipal del 19 de agosto, cuando PP, Vox y PSOE respaldaron la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) y la suspensión de la concesión de licencias para plantas de biometano mientras se tramita dicha modificación.

La decisión llegó después de semanas de controversia política en torno a la posible implantación de varias instalaciones de este tipo en el término municipal. El Ayuntamiento había avanzado que los procedimientos para frenar su implantación estaban en marcha y que las licencias quedaban suspendidas.

El contexto autonómico también ha condicionado el debate. La Junta de Castilla-La Mancha confirmó el pasado 25 de agosto que ninguno de los proyectos de biometano que afectan a Talavera y que se encuentran en tramitación ante la Consejería de Desarrollo Sostenible había sido declarado prioritario. En consecuencia, la decisión sobre su implantación corresponde en última instancia al Ayuntamiento.

Esta cuestión es relevante porque el nuevo marco regulatorio que prepara el Gobierno regional diferencia entre los proyectos considerados prioritarios y aquellos que no tienen esa consideración. En el primer caso, la decisión corresponde a la Administración autonómica, mientras que en los segundos el Ayuntamiento mantiene un papel decisivo.

El PSOE exige actuar contra la licencia

Ante este escenario, el Grupo Socialista exige al alcalde que inadmite la solicitud presentada por la empresa y que publique "de manera urgente" tanto el acuerdo plenario del 19 de agosto como la resolución del 7 de agosto.

"El Pleno dijo no al biometano y el alcalde tiene que hacer cumplir ese no", ha afirmado Gutiérrez, quien considera que el Ayuntamiento ha tenido tiempo suficiente para hacer efectivos y publicar los acuerdos.

El portavoz socialista también ha acusado al Gobierno municipal de falta de transparencia por no haber comunicado públicamente que la empresa había registrado la solicitud. "El alcalde tiene sobre su mesa presentada y registrada la licencia para el primer proyecto de planta de biometano en Talavera y no dice nada", ha señalado.

Los socialistas han preguntado incluso si existe algún interés por parte del Gobierno municipal en que esta planta pueda finalmente instalarse en Talavera y han acusado al alcalde de mantener una posición cambiante sobre el futuro de estas instalaciones.

La polémica se suma así al cruce de acusaciones que durante las últimas semanas han mantenido el Ayuntamiento, la Junta y el PSOE. El Gobierno municipal ha responsabilizado al anterior Ejecutivo autonómico de haber propiciado la llegada de estos proyectos a Castilla-La Mancha, mientras que la Junta ha señalado directamente a Gregorio y a Vox y ha defendido que los informes municipales incorporados a los expedientes fueron inicialmente favorables.