El reasfaltado de la calle Río Arlés, en el Polígono de Toledo, arrancará el martes: serán dos días y los coches circularán

Las obras de renovación del asfaltado de la calle Río Arlés, en el barrio toledano del Polígono, arrancarán finalmente el próximo martes 1 de septiembre y durarán dos días. Se trata de una vía que soporta mucho tráfico, debido a que da acceso al centro comercial Luz del Tajo y al Hospital Universitario de Toledo desde la TO-23.

Los trabajos se llevarán a cabo coincidiendo con la vuelta a la actividad de buena parte de los trabajadores que prestan servicio en la zona y con la recuperación de la actividad sanitaria habitual en el Hospital Universitario de Toledo tras las vacaciones de verano.

Por ello, el Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han preparado un dispositivo especial de tráfico para minimizar las afecciones en una de las zonas con mayor movimiento del Polígono. El Consistorio garantiza que los vehículos ligeros podrán circular en todo momento durante la ejecución de los trabajos.

La principal restricción afectará a camiones, autobuses y vehículos pesados, cuyo acceso quedará limitado entre las 08:00 y las 18:00 horas y que tendrán que utilizar itinerarios alternativos mientras avanzan los trabajos.

El inicio estaba inicialmente previsto para mediados de agosto, según anunció el Ayuntamiento el pasado mes de julio, pero finalmente las máquinas llegarán a Río Arlés coincidiendo con el regreso a la actividad habitual después del verano.

Fases

Obras 1 de septiembre. Ayto. de Toledo

Los trabajos comenzarán el martes 1 de septiembre en sentido salida hacia la TO-23. Durante esa jornada, los vehículos pesados y los autobuses deberán utilizar como alternativa la calle Río Guadiana, en dirección a la avenida Río Estenilla.

En las calles Río Guadalmena y Río Cabriel únicamente estará permitido el acceso a los vecinos mientras se desarrollen los trabajos. La salida deberá realizarse en dirección a la avenida Río Estenilla.

Obras 2 de septiembre. Ayto. Toledo

El miércoles 2 de septiembre, las obras continuarán en Río Arlés en sentido entrada hacia la avenida Río Guadiana —la del Hospital Universitario de Toledo—.

Entre las 08:00 y las 18:00 horas, los vehículos pesados y el autobús urbano tendrán que acceder por la avenida Río Estenilla, en dirección a la avenida Río Guadiana.

Recomendaciones

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los operarios y de la Policía Local.

El asfaltado de Río Arlés forma parte del proyecto de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono residencial, que incluye también las calles Río Valdemarías y Río Valdeyernos.

El conjunto de las actuaciones cuenta con una inversión superior a los 450.000 euros, ha recordado el Consistorio en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Toledo avanza así en su plan de renovación viaria en Santa María de Benquerencia, uno de los barrios que más ha crecido en los últimos años y que concentra buena parte de la actividad sanitaria, administrativa, empresarial y residencial de la capital regional.

Precisamente el pasado mes de julio, el Consistorio anunció también la futura actuación sobre Río Guadiana y Río Bullaque, con una inversión cercana a los 300.000 euros.

Río Guadiana soporta especialmente una elevada intensidad de tráfico por su conexión con el Hospital Universitario y por el paso diario de ambulancias, autobuses, trabajadores, pacientes y miles de vehículos.

El objetivo del plan es actuar sobre calles que presentan un importante deterioro del firme, con baches, parcheados y socavones, y mejorar tanto la seguridad como la circulación en una de las zonas más transitadas de Toledo.