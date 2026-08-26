El Patronato de Toledo prepara su temporada deportiva más ambiciosa: 8.660 plazas y nuevas disciplinas

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha presentado este miércoles la oferta de actividades del Patronato Deportivo Municipal para la temporada 2026-2027.

Lozano ha calificado a esta propuesta como "la más ambiciosa, en cuanto al número de plazas ofertadas y número de instalaciones y espacios deportivos, así como la más cercana porque aumentamos la oferta de actividades físicas en distritos como el Casco Histórico".

En este sentido, el edil ha destacado la ampliación de las plazas ofertadas, que ascenderá a las 8.660, un millar más con respecto al año pasado. Como novedad, se presentan 40 nuevos grupos que se suman a los 431 de la campaña anterior, con el objetivo de llegar a los 10.000 usuarios del Patronato Deportivo Municipal.

Según Lozano, este incremento "tiene como finalidad hacer llegar la oferta deportiva especialmente a los jóvenes y mayores, dos grupos de edad en los que tenemos que poner más énfasis y mayor interés".

En este sentido, Lozano ha incidido en la importancia de que los jóvenes abandonen el sedentarismo así como la importancia de que los mayores realicen alguna actividad física para el cuidado de su salud.

Siguiendo con las novedades, el nuevo campo de Fútbol Carlos III "servirá como un desahogo de toda esa intensidad que tenía el fútbol, sobre todo en el césped de la pista Fernando Fernández Gaitán, así como el Pabellón de San Lázaro que se va a convertir en un espacio de actividad incesante durante muchas horas al día, en el que, como novedad, se impartirá aikido", ha dicho el responsable de Deportes.

En cuanto a las actividades acuáticas, el nuevo embarcadero también será sede de nuevas actividades deportivas. En este espacio se ofrecerá piragüismo, con nueve rutas y nueve citas a lo largo de la temporada entre otoño y primavera.

Por su parte, el Velódromo permitirá la práctica de actividades relacionadas con el patinaje, el ciclismo o la introducción al triatlón.

El concejal también ha adelantado que se ofertarán nuevas prácticas deportivas como el pádel, que se impartirá en las nuevas instalaciones de la Escuela de Gimnasia, el fitness junior o el motrix.

En este sentido, Lozano ha asegurado que se aumentará el número de grupos de disciplinas con una elevada demanda como en el voleibol, la natación o el pilates.

Adelantos al 16 de septiembre

El inicio de las actividades de fútbol, fútbol sala y voleibol arrancará el 16 de septiembre, atendiendo al comienzo temprano de las competiciones y los entrenamientos en otros clubes de la ciudad.

El concejal ha recordado que, a partir de 2027 está prevista la implantación de un nuevo forfait deportivo en Santa María de Benquerencia, siguiendo el modelo que ya funciona en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas y que cuenta actualmente con más de 1.600 usuarios.

El 2 de septiembre a las 10:00 horas comenzará el primer periodo de inscripción, que permanecerá reservado hasta el día 8 para las personas empadronadas en Toledo. A partir del 9 de septiembre, podrán inscribirse también los no empadronados.

Las inscripciones podrán realizarse tanto de manera presencial en diferentes instalaciones deportivas municipales como de forma online.

"Queremos seguir aumentando la oferta deportiva, mejorar nuestras instalaciones y ofrecer cada vez una mejor atención a los usuarios del Patronato Deportivo Municipal", ha concluido Lozano.