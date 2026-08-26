Consum da el salto a Toledo con su primer supermercado en la provincia: abrirá en Ocaña con 35 empleos

La Cooperativa independiente de supermercados con base en Valencia, Consum, abrirá el próximo 27 de agosto un nuevo supermercado en Ocaña (Toledo), convirtiéndose en el primer establecimiento de la compañía en la provincia.

Con esta apertura, la compañía refuerza su crecimiento en Castilla-La Mancha, una comunidad estratégica para su expansión, donde ya alcanza los 96 establecimientos entre supermercados Consum y franquicias Charter.

Ubicada en la calle C, la nueva tienda cuenta con una superficie de venta de 1.350 metros cuadrados y dos salidas, una de ellas a la calle Ana Isabel Sánchez Torralba. También dispone de 99 plazas de aparcamiento para clientes y de placas solares para autoconsumo, una medida que contribuye al avance hacia un modelo energético más sostenible.

El nuevo supermercado cuenta además con una Sala de estar…bien. Un espacio exclusivo para que los clientes puedan consumir cómodamente los productos adquiridos. El área está equipada con microondas, cafetera, barra alta con taburetes y mobiliario fabricado con materiales reciclados.

Con esta apertura se han generado 35 puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente por personas de la localidad y municipios cercanos. Así, desde Consum fortalecen su compromiso con el empleo de calidad y el desarrollo económico local.

Hasta la apertura de esta nueva sucursal, la Cooperativa estaba presente en la provincia de Toledo a través de dos franquicias Charter, ubicadas en La Puebla de Almoradiel y Villafranca de los Caballeros.

Esta expansión hacia el centro peninsular está respaldada por importantes inversiones logísticas en Castilla-La Mancha. Entre ellas, la futura plataforma logística de Noblejas, ubicada en una parcela de 150.000 metros cuadrados y que tiene previsto comenzar a prestar servicio a principios de 2027.

Consum mantiene su apuesta por un modelo de supermercado de proximidad, basado en una amplia oferta de productos frescos, una atención personalizada y una orientación hacia la calidad, la sostenibilidad y el ahorro de sus clientes.