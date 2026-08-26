Conmoción en el mundo del periodismo, la política, la cultura y el empresariado por la muerte de Álvaro de la Paz

El fallecimiento a los 40 años del periodista y compañero de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Álvaro de la Paz, ha provocado una profunda conmoción en la sociedad castellanomanchega.

Numerosos representantes del periodismo, la política, la cultura y el mundo empresarial de la región han transmitido a esta redacción sus condolencias por la muerte de nuestro amigo y compañero.

Entre otros, se han puesto en contacto con nuestro medio para transmitir su pésame algunos políticos como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Patricia Franco; la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla; el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina; y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

También la ministra de Educación, Milagros Tolón; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y todo su equipo; y el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez.

A las muestras de cariño se ha unido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el Ayuntamiento de Toledo, con el alcalde, Carlos Velázquez, a la cabeza y toda la Corporación municipal. Igualmente, han mostrado sus condolencias otros alcaldes como el de Illescas, José Manuel Tofiño, y el de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.

Periodismo

Todos los compañeros de EL ESPAÑOL, encabezados por Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, y sus delegaciones se han unido al dolor que desde esta redacción sentimos por la pérdida de Álvaro, entre ellos el director del Máster de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Mellado.

Del resto de medios han enviado su pésame el director de Onda Cero Castilla-La Mancha, Javier Ruiz; el director de Cadena SER Castilla-La Mancha, Félix Amaya; el director de El Digital de Albacete, Javier Romero; el director de La Tribuna de Toledo, Paco Rodríguez; el director de ABC Castilla-La Mancha, Fernando Franco; el director de Europa Press Castilla-La Mancha, Humberto del Horno; la directora de EFE Castilla-La Mancha, Lidia Yanel; la directora de El Diario en Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller; y el equipo de Castilla-La Mancha Media y de Radio Nacional de España; entre otros.

Empresarios y sociedad

El fallecimiento de Álvaro de la Paz también ha conmocionado al mundo empresarial. Se han unido a las muestras de cariño el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga; el responsable de Comunicación de CaixaBank Castilla-La Mancha, Javier Díaz; y los empresarios Mercedes Juan y Venancio Martín.

También desde la dirección de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Y de otros sectores de la sociedad como las asociaciones vecinales de la ciudad de Toledo.

Desde EL ESPAÑOL agradecemos las múltiples muestras de cariño y afecto en estos momentos tan duros.