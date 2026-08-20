Villaseca de la Sagra abre la venta de entradas sueltas para el XXVI Alfarero de Oro

La cuenta atrás para el XXVI Alfarero de Oro 2026 entra en una nueva fase con la apertura de la venta de entradas sueltas para los festejos que compondrán una nueva edición de la prestigiosa Feria de Novilladas con Picadores de Villaseca de la Sagra.

Desde este momento, los aficionados ya pueden adquirir sus localidades para disfrutar en directo de un ciclo que volverá a reunir durante siete tardes a algunas de las ganaderías más exigentes y reconocidas del campo bravo y a una importante nómina de jóvenes novilleros llamados a ser protagonistas del futuro de la Tauromaquia.

El XXVI Alfarero de Oro se celebrará entre el 3 y el 10 de septiembre, con novilladas de Ana Romero, Pedraza de Yeltes, Conde de Mayalde, Montealto, Alcurrucén, José Escolar y Herederos de Celestino Cuadri, en un recorrido ganadero marcado por la diversidad, la seriedad y la exigencia.

Sobre el ruedo de la Plaza de Toros «La Sagra» harán el paseíllo jóvenes valores como Jesús Romero, Sergio Rollón, Ruiz de Velasco, Iker Fernández «El Mene», Martín Morilla, Simón Andreu, Emiliano Osornio, Jorge Hurtado, Manuel Quintana, Gonzalo Capdevila, Cristian González, Emiliano García Torres, López Peregrino, Juan Alberto Torrijos, Rafael de la Cueva, Daniel Pérez, Alberto Donaire, Emiliano Ortega, Joao D’Alva, Jesús de la Calzada y Antonio Aparicio.

La apertura de la venta de localidades supone el último paso antes de que Villaseca vuelva a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del aficionado durante el mes de septiembre.

Una feria concebida para vivir el toreo desde la cercanía, descubrir nuevos nombres y disfrutar de la emoción que acompaña a una plaza que ha hecho de la novillería una de sus principales señas de identidad.

Las entradas ya están a la venta. Villaseca espera al aficionado para una nueva edición del Alfarero de Oro, una cita en la que el futuro de la Tauromaquia vuelve a encontrarse con la afición y con el toro.