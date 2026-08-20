La Guardia Civil activa por segundo día un helicóptero para localizar al supuesto león de la toledana Sierra de San Vicente

El dispositivo preventivo de búsqueda del posible león en la toledana Sierra de San Vicente se ha reanudado en la mañana de este jueves después de una jornada de miércoles en la que "no hubo novedades y no se encontró nada".

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se ha activado por segundo día consecutivo un helicóptero y drones para buscar de forma aérea, además de efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), agentes medioambientales y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Según la Benemérita, aunque la búsqueda no ha arrojado novedades y no ha habido ningún avistamiento más, el dispositivo debe "permanecer activo a modo preventivo". El objetivo es encontrar algún indicio que aclare la situación antes de dar por concluido el operativo.

Una información que también ha sido confirmada a este medio por fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que transmiten tranquilidad y manejan hipótesis como que el supuesto león pueda ser fruto de una confusión con un perro de gran tamaño u otro tipo de animal.

Las alertas saltaron este miércoles por la mañana, tras el aviso de un repartidor asegurando haber divisado un león en la zona del convento del Piélago. La llamada se produjo desde el kilómetro 9 de la TO-1375, vía que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende.

Visitas a zoos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los agentes realizaron controles en núcleos zoológicos de las zonas próximas para comprobar si existe alguna relación entre el supuesto avistamiento y la posible fuga de algún animal.

La Guardia Civil pudo confirmar con un zoológico situado en la localidad vecina de Hinojosa de San Vicente que ninguno de sus animales se ha escapado de las instalaciones.

Desde la Delegación del Gobierno se traslada un mensaje de tranquilidad mientras se trata de determinar qué ha ocurrido realmente.

El Real de San Vicente pide precaución

Por su parte, el Ayuntamiento de El Real de San Vicente difundió en redes sociales un comunicado pidiendo a los vecinos "precaución".

Asimismo, este jueves el Consistorio ha reiterado su petición, instando a los vecinos a "mantenerse alejados de la zona, evitar desplazamientos por la TO-1375 y avisar al 112 en caso de ver algo sospechoso".

Además, instan a los ciudadanos a avisar si han apreciado daños en granjas o ganaderías u otro tipo de señales que puedan servir de ayuda en la búsqueda del animal.

Entorno natural

La Sierra de San Vicente es una comarca natural situada al noroeste de la provincia de Toledo, próxima a los límites con Ávila y Madrid.

El entorno, de carácter montañoso y con abundante vegetación, se extiende entre los valles del Tiétar y el Alberche y cuenta con amplias zonas de encinares, robledales, alcornocales y matorral mediterráneo.