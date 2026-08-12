Así será la iluminación artística de la sede de la Diputación, el nuevo reclamo nocturno que Toledo estrena este viernes

La Diputación de Toledo estrenará este viernes, 14 de agosto, la nueva iluminación artística del Palacio Provincial, cuya fachada podrá iluminarse en fechas señaladas, celebraciones y causas de interés social.



La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, participará en la inauguración de la nueva iluminación junto a miembros de su equipo de gobierno, según ha informado la institución provincial en un comunicado.



Con esta actuación la Diputación quiere seguir poniendo en valor uno de los edificios "más representativos" de Toledo al tiempo que incorpora nuevas posibilidades tecnológicas a su imagen nocturna.

La nueva iluminación artística se suma a las actuaciones impulsadas por la Diputación para realzar el patrimonio provincial y acercarlo a la ciudadanía.



El acto oficial de la inauguración tendrá lugar desde el Mirador de la Rosaleda del parque de la Vega. La nueva iluminación también podrá contemplarse durante este fin de semana del 14 al 16 de agosto, lo que facilitará el disfrute de los ciudadanos.