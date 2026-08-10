Velázquez: "Espero dar buenas noticias sobre el gran pabellón multiusos que necesita Toledo antes de que acabe el año"

Sin "conejos en la chistera" ni cálculos electorales de cara a las elecciones municipales de mayo 2027. Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, afronta la recta final de su primer mandato decidido a pisar el acelerador de la gestión en Toledo, pero advierte: "Estamos gobernando desde el primer día como si fuera el último".

El regidor toledano, en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, pone fechas a alguno de los grandes compromisos pendientes de la capital regional. Confía en dar "buenas noticias antes de que acabe el año" sobre el proyectado pabellón multiusos que quedó en el aire después de que el Gobierno excluyese a Toledo del reparto de los fondos europeos Edil y avanza que las obras del esperado aparcamiento disuasorio frente al Hospital Universitario arrancarán "después del verano", aparte de uno más que se habilitará en los antiguos terrenos de Grúas Mendoza.

En movilidad, uno de sus grandes caballos de batalla, pone fecha al vial de conexión entre Azucaica y el Polígono: espera completar las expropiaciones antes de acabar el año para que las obras puedan comenzar en 2027. Al mismo tiempo, reclama al Gobierno de España que desbloquee infraestructuras pendientes como el tercer carril de la TO-23 y el puente desde la AP-41 hacia el Polígono.

Velázquez posa apoyado en una de las escaleras del Ayuntamiento de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Pero si hay una cuestión sobre la que transmite especial orgullo es el reflote de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), en el que se enmarca la reciente adjudicación de la redacción del proyecto de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara, que se sumarán a otras futuras promociones públicas como las de la calle Navidad, Alamillos del Tránsito o el antiguo edificio de RNE en San Cristóbal.

P. Una de sus principales promesas electorales en 2023 fue solucionar los atascos, especialmente en el barrio del Polígono. ¿Cree que lo está consiguiendo?

R. Es un problema que no se puede resolver de manera inmediata, evidentemente, porque el problema de la movilidad entraña muchas modificaciones.

La gran obra municipal de esta legislatura es el vial de conexión entre Azucaica y el Polígono. No había nada hecho, empezábamos de cero, pero aun así estamos en una situación muy positiva. Esperamos que antes de finalizar este mismo año se puedan realizar las expropiaciones y, gracias a eso, comenzar las obras en el año 2027, que son los plazos que manejábamos desde un primer momento.

Hacer un vial de conexión entre Azucaica y el Polígono entraña no solo hacer un plan especial de infraestructuras —que ya lo hemos hecho—, sino evacuar una serie de informes de Medio Ambiente, Carreteras, Patrimonio, Adif, Ministerio de Fomento... que conllevan mucho tiempo, con expropiaciones de terrenos incluidas. Estoy muy satisfecho con la tramitación, porque estamos cumpliendo con los tiempos.

P. ¿Las administraciones superiores, la Junta de Comunidades y el Gobierno de España, están cumpliendo con su responsabilidad en este sentido?



R. No puede ser que Toledo siga siendo una de las pocas capitales de España —la única que yo conozca— cuyo centro sigue atravesado por una autovía nacional como es la A-42, que atraviesa Toledo entre el Polígono y el resto de la ciudad y nos parte por la mitad.

Ahora vamos a tener que recepcionar el carril bici que ha hecho el Ministerio entre el Polígono y Santa Bárbara, una obra mal ejecutada que presenta defectos evidentes que, lejos de humanizar el trazado y proteger a peatones y ciclistas, han generado riesgos que antes no existían. A cambio, el Ayuntamiento va a tener que invertir 500.000 euros al año en el mantenimiento de la TO-23. Entonces, lo justo sería que el tráfico de paso se sacase fuera de la ciudad mediante una circunvalación.

Sin embargo, no sabemos nada del puente que tiene que construir el Ministerio de Fomento entre la AP-41 y la parte final del Polígono, cerca de la calle Ventalomar. Sobre el tercer carril de la TO-23, que también corresponde al Ministerio de Fomento, lo mismo. Es algo verdaderamente problemático.

Lamentablemente, la anterior alcaldesa y hoy ministra de Educación anunció el inicio de las obras para noviembre de 2022. Sin embargo, a día de hoy no sabemos nada de ese tercer carril más allá de lo que algunos medios de comunicación avanzan, pero las obras siguen sin comenzar a pesar de haber sido anunciadas para hace cuatro años.

"Las obras del aparcamiento frente al Hospital Universitario empezarán después del verano"

P. También se comprometió a incrementar el número de aparcamientos disponibles. Uno de los más esperados es el que se ha anunciado para el entorno del Hospital Universitario. ¿Cuándo van a comenzar las obras?

Las obras de este aparcamiento disuasorio frente al Hospital Universitario, que va a ser muy importante, comenzarán después del verano. Y el de La Legua, junto al pabellón deportivo, comenzará a habilitarse este mismo mes de agosto.

En cuanto a aparcamientos, hemos hecho en tres años más que en los últimos 16. Ya en los primeros meses de gobierno habilitamos una parcela con 200 plazas en el barrio de Santa Bárbara, frente al parking de Safont, que la alcaldesa anterior tenía muerta de risa. Y en Safont, gracias a la zona magenta, ahora los toledanos siempre tienen sitio —algo que antes no pasaba— y siguen aparcando gratis.

Por cierto, pronto vamos a empezar las obras —porque el proyecto está ya redactado— de un nuevo aparcamiento disuasorio en la zona de Grúas Mendoza, también en Santa Bárbara. Un espacio que ahora está en tierra y muy descuidado también lo vamos a convertir en un aparcamiento.

P. ¿Dará tiempo a licitar el contrato de autobuses urbanos antes de las próximas elecciones en mayo de 2027?

R. Me encantaría tenerlo antes de las próximas elecciones, pero soy consciente de que va a ser difícil. Para redactarlo, nos hemos aliado con la mejor empresa de transportes de España, que es la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid.

Nos están asesorando para redactar el mejor de los contratos, que todavía está en fase de estudio, porque se está haciendo con todas las garantías.

El know-how que tiene la EMT, la capacidad de dar solución a problemas de movilidad y la experiencia acumulada de tantos años hace que estemos en las mejores manos.

"Ningún toledano quiere que suban 600 autobuses diariamente a Zocodover y le vamos a dar solución"

P. Más allá del rediseño de las líneas, que deberá tener en cuenta el cambio de ubicación del hospital, que se trasladó desde Palomarejos hasta el Polígono, ¿tiene la voluntad de avanzar hacia un nuevo modelo que evite que tantos autobuses circulen cada día por la Plaza de Zocodover, que es el corazón del casco histórico?

R. ¡Casi 600 autobuses grandes suben todos los días a Zocodover! Ningún toledano quiere que suban esa cantidad de autobuses de gran tamaño diariamente, y el alcalde tampoco.

Esta es una situación a la que le vamos a dar solución con el nuevo contrato de transportes.

P. Tras episodios climatológicos extremos como Filomena o las danas, muchas calles de Toledo presentan un firme muy deteriorado, con grietas y baches. Más allá de las reparaciones que ya se están haciendo, ¿en el presupuesto de 2027 habrá margen para redoblar esfuerzos e impulsar un plan de asfaltado ambicioso en Toledo?

R. Sí, por supuesto, incluso más ambicioso que el que tenemos en estos momentos, que está llegando a todas las partes de la ciudad.

Además, en lo que queda de año vamos a poner en marcha algo que aprobamos en el presupuesto de 2026 y que será más ambicioso en el del 2027: la Brigada de Acción Rápida, que nos permitirá hacer pequeñas reparaciones —bacheado, acerados, demarcación vial y señales verticales— en periodos de tiempo muy breves, en muy pocos días.

Hay que ser todavía más ambiciosos, pero estamos trabajando en una buena línea.

"Estamos gobernando desde el primer día como si fuera el último día. Que nadie espere conejos en la chistera para el final"

P. Los gobernantes, por norma general, suelen reservar un presupuesto especialmente inversor para el último año de legislatura. ¿Qué proyectos de calado le esperan a Toledo de aquí a las elecciones municipales de mayo de 2027?

R. Nosotros empezamos a trabajar desde el primer día, que es algo que la gente nos dice y nos reconoce. Por tanto, que nadie espere conejos de la chistera para el final.

Vamos a seguir la misma línea de los tres años anteriores: mejorar la ciudad, generar plazas de aparcamiento, reparar los asfaltados, cuidar los parques infantiles y las zonas verdes.

No estamos jugando a plazos electorales. Estamos gobernando desde el primer día como si fuera el último día.

P. ¿Se van a encontrar los toledanos un guiño fiscal en 2027? ¿Tiene margen el Ayuntamiento para bajar algún impuesto municipal o la política seguirá siendo congelar tasas e impuestos?

R. Hasta este momento podemos afirmar que no hemos subido ni un céntimo los impuestos a los toledanos. A pesar de eso, hemos incrementado el presupuesto hasta cifras de récord, hemos invertido más que nunca y hemos destinado al capítulo de bienes y servicios más que nunca. También se ha invertido más en servicios sociales, cultura y festejos. Lo importante es la gestión que se hace con el dinero que tenemos.

El concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, ya está trabajando en el presupuesto para 2027 y habrá que definir ahí las líneas fiscales.

"Espero que antes de finalizar el año podamos dar buenas noticias sobre el gran pabellón multiusos que necesita Toledo"

P. El Ayuntamiento presentó en febrero un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de excluir a Toledo del reparto de los fondos europeos EDIL, con los que se iba a construir el pabellón multiusos de San Antón, se iba a valorizar el Circo Romano y se iba a remodelar el recinto ferial de La Peraleda. ¿Hay novedades?

R. Creo que habrá justicia y se le dará a Toledo lo que nunca se le debió quitar. Confío en que la Justicia va a atender los argumentos del Ayuntamiento. Cualquier persona que estudie el proceso llegará a la conclusión de que fue arbitrario, subjetivo e injusto para la ciudad de Toledo.

En cualquier caso, estamos trabajando para conseguir que todas esas inversiones que habíamos proyectado se hagan. Los fondos europeos nos permitían hacerlo de manera anticipada, pero ahora seguirán sus trámites.

Por ejemplo, espero que antes de finalizar el año podamos dar buenas noticias sobre el proyecto más importante: el gran pabellón multiusos que necesita Toledo desde hace muchos años.

P. El mismo día que su antecesora en el cargo, Milagros Tolón, fue designada por Pedro Sánchez como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes usted le remitió una carta proponiéndole la construcción de este pabellón a través de una financiación conjunta entre CSD, Junta de Comunidades y Ayuntamiento. ¿Ha fructificado?

R. Esa vía sigue abierta. El Ayuntamiento y la Junta de Comunidades estamos dispuestos a financiar nuestro tercio, pero conociendo a la ministra del ramo, me hace albergar pocas esperanzas.

Son otras gestiones a las que me estoy refiriendo. De momento no puedo decirle nada más.

P. Presume de que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) ha vuelto a impulsar promociones de vivienda tras 18 años sin hacerlo. ¿Por dónde pasan las siguientes actuaciones?

R. Es para estar orgulloso. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda no solo ha recuperado sus fines fundamentales, sino que está dando respuesta a urgencias como el reciente realojo de Lucía, una persona con discapacidad y edad avanzada que se encontraba en la calle estando al corriente de pago de sus cuotas de alquiler. Le hemos dado solución con una vivienda adaptada en Santa Bárbara.

Le anuncio que el pasado viernes, una vez finalizado el proceso de licitación, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda adjudicó el contrato para redactar el proyecto de 13 nuevas viviendas en régimen de venta, con 13 plazas de garaje y 13 trasteros, en la avenida de Santa Bárbara. Esta misma semana se firmará el contrato.

También en Santa Bárbara, seguimos tramitando el PERI de la calle Navidad, que contempla 40 viviendas con 40 aparcamientos.

Y acabamos de anunciar que, dentro del proyecto Toledo Emerge, que el edificio municipal del Paseo de San Cristóbal donde se encontraba Radio Nacional se convertirá en siete viviendas de las que ya tenemos el preproyecto. Estas, al igual que las 28 de cohousing en Alamillos del Tránsito, se plantean en régimen de alquiler.

P. El suelo público que queda disponible en la ciudad de Toledo pertenece mayoritariamente a la Junta de Comunidades. ¿El Ayuntamiento se plantea adquirir suelo para seguir impulsando el desarrollo de vivienda pública en la ciudad?

R. No descartamos nada, pero en estos momentos la prioridad inmediata es sacar adelante lo antes posible las actuaciones en marcha. Tenemos varios proyectos encima de la mesa para crear nueva vivienda en Toledo y queremos acelerarlos.

Velázquez conversa con Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P. El concejal de Urbanismo, de Vox, propone regenerar el barrio de Palomarejos con una gran torre de viviendas en el solar del antiguo Hospital Virgen de la Salud. Usted ya ha mostrado sus reticencias. ¿Cuál es su propuesta?

R. La parcela del Hospital Virgen de la Salud pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social, y por el momento sigue cedida al Sescam. Desde que llegué al Ayuntamiento he tratado de que esa cesión se revierta para poder hacer negocios jurídicos con la Seguridad Social. Lamentablemente no se me ha hecho caso, por lo que habrá que preguntar tanto a la Junta como a la Seguridad Social qué está pasando para no dar vida a esa parcela.

Pero el Ayuntamiento no se ha quedado parado en Palomarejos. Cuando se quiere, se puede. Tenemos el ejemplo en la parcela vecina: en pocos días podremos dar unas buenísimas noticias sobre la adquisición de la Escuela de Enfermería por parte de la Diputación Provincial para convertirla en una residencia de estudiantes, algo que revitalizará el barrio.