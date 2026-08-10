Toledo presenta sus fiestas de agosto: Loquillo, Leire Martínez, talento local y actividades al más puro estilo toledano

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledanos, y la concejal de Cultura, Ana Pérez, han presentado este lunes el programa de la Feria y Fiestas de Agosto 2026 en honor a la Virgen del Sagrario.

Con una programación "muy toledana", la ciudad se vestirá de gala del 13 al 16 de agosto para vivir unas jornadas que combinan música, tradición, cultura, actividades infantiles y propuestas pensadas para los más jóvenes.

Este año desde el Ayuntamiento se presenta una propuesta "muy completa, variada y pensada para todos los públicos", en la que los artistas locales tendrán mayor protagonismo y las actividades llegarán hasta La Peraleda, el Casco Histórico y la Vega.

El concejal de Festejos y Juventud, ha señalado que durante los días de celebración el objetivo principal del programa es que "Toledo salga a la calle, que los toledanos disfruten de su ciudad y que quienes nos visiten se lleven el recuerdo de haber vivido unas fiestas especiales".

Asimismo, ha destacado que la Feria "no es solamente un concierto. Una feria es música, tradición, cultura, familia, juventud e infancia. Es encontrarse con amigos, es volver a ver a personas que hacía tiempo que no veíamos y, sobre todo, es vivir Toledo".

García-Toledano, ha indicado que desde el Ayuntamiento se ha diseñado una programación con diferentes puntos clave "para que cada toledano encuentre su momento". Un mix perfecto entre artistas locales y grandes nombres de la música junto a actividades repartidas por diferentes espacios con el objetivo de que todos los públicos puedan disfrutar durante estas fiestas.

El jueves 13 de agosto Toledo arrancará con su programación para dar inicio a las fiestas 2026. Se comenzará con la apertura de los puestos y las atracciones del Recinto de La Peraleda, el Mercadillo Medieval de Recaredo —abierto hasta el domingo 16 de agosto— y una de las grandes citas de estos días: el concierto de Loquillo, acompañado por el artista invitado Alejo.

La inauguración oficial de las fiestas será el viernes 14 de agosto. Durante esa jornada se trasladará gran parte de la actividad al corazón de la ciudad con el tradicional desfile de gigantes, gigantones y cabezudos, acompañados por batucada y charangas: "Una tradición que queremos seguir cuidando y que represente perfectamente esa feria que queremos, una feria para disfrutar en familia y en la calle", ha señalado el concejal.

Durante el 14 de agosto se vivirá una de las tradiciones más toledanas: la degustación de limonada. Después se podrá disfrutar de la Banda Joven Diego Ortiz, dentro del programa Veranos en la Vega, en el Templete de la Vega.

La velada continuará con las actuaciones de María Rubí en la plaza del Ayuntamiento y de Leire Martínez en La Peraleda, además de sus respectivos artistas invitados. Para los más jóvenes, la noche se completará con la propuesta de Dj’s y con las actuaciones de los DJs Silvia G. y Totote.

En estas fiestas se ha puesto en valor el talento toledano. Así lo ha destacado el concejal quien ha destacado la apuesta por los artistas de la ciudad señalando que "Toledo acoge sus fiestas" y que "eso también es hacer ciudad y hacer fiestas".

El sábado 15 de agosto, día grande de la ciudad, Toledo celebrará a su patrona, la Virgen del Sagrario. Desde primera hora del día se dará lugar a celebraciones religiosas y a la tradicional costumbre de beber el agua del botijo.

Por su parte, la concejal de Cultura, Ana Pérez, ha señalado que este año la celebración religiosa contará con una adaptación del tradicional recorrido procesional debido a las limitaciones derivadas de la exposición que actualmente alberga el templo.

Después de la santa misa, la procesión realizará el recorrido por las naves de la Catedral y saldrá por la Puerta Llana, desde donde realizará un pequeño recorrido hasta llegar a la Puerta de los Reyes para permitir una mayor visibilidad a los toledanos y visitantes.

El día grande contará con una gran propuesta musical en La Peraleda: actuaciones de Mallo, Mauri y Pole, además de DJs de la ciudad. En la plaza del Ayuntamiento se acogerá la actuación de Lucía Santiago: "Será una noche de artistas cien por cien toledanos en el día grande la ciudad de Toledo", ha señalado García-Toledano.

Ana Pérez también ha destacado que la programación de Feria se integra en la actividad cultural que el Ayuntamiento viene desarrollando durante todo el verano. Además, ha recordado que continúan los conciertos de Veranos en la Vega y la programación de los viernes en el Corral de Don Diego, aunque el viernes 14 de agosto no habrá concierto en este último espacio con motivo de las fiestas.

La concejal ha señalado la importante afluencia que están registrando las actuaciones de la Banda de Música de Toledo en la Vega, dentro de una programación cultural que busca sacar la actividad de los espacios convencionales y acercarla a plazas y rincones del Casco Histórico.

'Feria sin Ruido'

Con motivo de avanzar hacia unas fiestas más inclusivas y accesibles, el domingo 16 de agosto se celebrará la 'Feria sin Ruido'. Con el objetivo de facilitar el disfrute a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y aquellos que presentan hipersensibilidad auditiva, se reducirá el impacto sonoro de las atracciones del Recinto Ferial de La Peraleda: "Queremos una feria abierta a todos", ha señalado García-Toledano.

El presupuesto total destinado para la Feria y Fiestas de Agosto 2026 asciende a 334.752, 46 euros. Una inversión mayor a la del año pasado en la que se ha destinado principalmente para mejorar la producción de los espectáculos y reforzar la calidad y el nivel de los artistas incluidos en la programación.

El concejal ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible la celebración de estas fiestas, de todos los sectores y ámbitos: "Detrás de cada concierto, detrás de cada desfile y de cada invitado hay muchas personas trabajando para que todo funcione".

La concejal también ha señalado que esta celebración se trata de "un trabajo de equipo" y ha agradecido expresamente la labor de todos los funcionarios de las áreas de Cultura y Festejos, así como de Protección Civil y del conjunto de servicios municipales implicados.

García-Toledano ha concluido la rueda de prensa animando a los toledanos a hacer suya la Feria y a llenar las calles, plazas y el recinto ferial, "que disfrutemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros mayores y nuestros jóvenes, que vivamos nuestras tradiciones y que disfrutemos también con todo lo nuevo", ha indicado.