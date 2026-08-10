Merche, Loles León, una bandera arcoíris de 30 metros y 4.000 personas celebran el Orgullo rural de Cazalegas

Cerca de 4.000 personas han participado este sábado en la segunda edición del Orgullo de Cazalegas, una jornada que ha vuelto a situar a este municipio toledano en el mapa de la diversidad y la visibilidad LGTBIQ+ en entornos rurales en Castilla-La Mancha.

Bajo el lema Cazalegas teje el Orgullo, vecinos, visitantes, asociaciones y artistas han participado en una programación que ha comenzado por la mañana en la Casa de Cultura y ha culminado de madrugada junto al embalse, donde han tenido lugar las principales actuaciones musicales y artísticas.

Uno de los momentos más simbólicos ha llegado con el despliegue de la bandera arcoíris de ganchillo de más de 30 metros, confeccionada durante más de dos meses por las mujeres de Entretejiendo Cazalegas.

Durante la jornada, las vecinas han destacado también el valor de estos encuentros para mantenerse activas, compartir tiempo juntas y "combatir la soledad no deseada", ha señalado María Jesús Hormigos, edil de Educación y miembro de la asociación.

Tras el pregón que han leído algunas tejedoras frente al Ayuntamiento, más de un centenar de vecinos y asistentes han portado conjuntamente la pieza durante la marcha hasta el embalse, donde posteriormente ha presidido el escenario principal.

Más de 400 personas recorren Cazalegas por la visibilidad LGTBIQ+

La plaza de España ha acogido por la tarde el pregón del Orgullo, que ha contado con la participación de las tejedoras, representantes institucionales y los artistas invitados. Las mujeres de Entretejiendo Cazalegas han leído un manifiesto en defensa de la convivencia y la libertad, antes de dar paso a Loles León, quien ha animado a los asistentes a vivir libremente su sexualidad y su identidad.

Desde allí ha partido una marcha por las calles de Cazalegas en la que han participado más de 400 personas, entre vecinos, visitantes, artistas, asociaciones LGTBIQ+ y representantes institucionales. Pancartas de las distintas entidades, carrozas y la gran bandera confeccionada por las tejedoras han acompañado un recorrido especialmente participativo hasta el recinto del embalse.

La jornada se ha desarrollado sin incidentes y con una amplia participación tanto de vecinos de Cazalegas como de visitantes procedentes de Talavera de la Reina, Toledo y otros municipios de la provincia, además de asistentes llegados desde Madrid y otros puntos de España.

Un embalse lleno para recibir a Merche y Loles León

Ya por la noche, el entorno del embalse ha concentrado el grueso de la asistencia y ha acogido una programación encabezada por Loles León, acompañada por los actores y bailarines Yeyo Bayeyo y Fran del Pino, y Merche, cuya actuación se ha convertido en uno de los momentos de mayor afluencia de la jornada.

Por el escenario han pasado también La Prohibida, Samantha Ballentines, Sofía Coll, Rocío Saiz, La Mismísima Mackenzie y Prince Noir, en una programación que ha combinado música, humor, drag y espectáculo hasta la madrugada.

La celebración ha tenido también impacto en el municipio y su entorno. Los alojamientos de Cazalegas han completado su ocupación, incluido el camping situado frente al embalse, lo que ha llevado a numerosos asistentes a buscar alojamiento en Talavera de la Reina. Bares y establecimientos de restauración también han registrado una elevada afluencia durante toda la jornada.

Un Orgullo construido desde Cazalegas

Esta segunda edición ha supuesto, además, un nuevo reto para el municipio. Tras la primera celebración del Orgullo en 2025, Cazalegas ha asumido este año la organización de una propuesta propia, construida alrededor de la participación vecinal y la colaboración con el tejido asociativo LGTBIQ+ de Castilla-La Mancha.

El resultado ha permitido desarrollar un modelo en el que la programación artística convive con la cultura, la reivindicación y la participación de los vecinos. El lema Cazalegas teje el Orgullo ha trascendido así la propia bandera para materializarse en las alianzas creadas entre el municipio, las asociaciones y las localidades del entorno.

El alcalde de Cazalegas, Francisco Javier Blanco, ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta segunda edición. "Estamos muy satisfechos con el desarrollo y el éxito de la celebración del Orgullo LGTBI en nuestro municipio. Ha sido una celebración de la diversidad, de la libertad y del respeto y, sobre todo, una magnífica oportunidad para demostrar qué municipio es Cazalegas".

"Somos, y así queremos proyectarlo, un municipio abierto, diverso, acogedor e inclusivo, comprometido con la igualdad, donde todas las personas pueden vivir y expresarse libremente, con independencia de su condición sexual o identidad de género", ha añadido.

La organización ha hecho así un balance positivo de una segunda edición que ha concluido sin incidentes y con una elevada participación durante toda la jornada. La respuesta de vecinos y visitantes y la implicación de asociaciones, artistas y tejido local han reforzado la vocación de continuidad de una celebración que aspira a seguir creciendo desde el medio rural.

Tras el éxito de esta edición, el Ayuntamiento de Cazalegas y sus vecinos ya trabajan con el objetivo de consolidar el proyecto y convertir el Orgullo de Cazalegas en una cita de referencia del Orgullo rural en la zona centro de España.