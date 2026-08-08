Más de 3.000 personas ya preparan su cita con el eclipse solar en AstroHita, en La Puebla de Almoradiel (Toledo)

La Diputación de Toledo acercará a los ciudadanos de la provincia la gran cita con el eclipse solar del próximo 12 de agosto en el Complejo Astronómico de La Hita, situado en el término municipal de La Puebla de Almoradiel.

La jornada, organizada por AstroHita con la colaboración de la institución provincial, será gratuita y abierta a todos los públicos y ofrecerá desde las 11.00 horas y hasta la madrugada un amplio programa de astronomía, divulgación, cultura, gastronomía y ocio.

La cita ha despertado ya un gran interés y más de 3.000 personas han confirmado su intención de asistir. El objetivo es convertir el eclipse en una experiencia para disfrutar en familia y aprovechar la ocasión para acercar la astronomía y la ciencia a los ciudadanos, al tiempo que se ponen en valor otros recursos de la provincia de Toledo.

El eclipse será el gran protagonista de una jornada que permitirá contemplar uno de los fenómenos naturales más espectaculares de los últimos años desde un espacio especialmente dedicado a la observación y divulgación astronómica. Desde AstroHita, el Sol llegará a quedar oculto en un 99,4 por ciento.

La programación se desarrollará desde la mañana hasta la madrugada y permitirá, además, continuar con la observación astronómica una vez finalizado el eclipse, incluida la posibilidad de contemplar la lluvia de estrellas.

Durante la jornada se han previsto charlas y actividades de divulgación, talleres infantiles y familiares, exposiciones y propuestas de observación astronómica. A ellas se sumarán diferentes actividades culturales, gastronómicas y de ocio para completar una jornada dirigida a todos los públicos.

Astronomía y gastronomía se dan la mano

La colaboración de la Diputación de Toledo en esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno provincial por impulsar actividades capaces de dinamizar los municipios y aprovechar el potencial de la provincia para acoger acontecimientos que atraigan a miles de visitantes.

En este sentido, la institución provincial destaca la calidad de los cielos de buena parte del territorio toledano como un recurso que permite seguir desarrollando el astroturismo y sumarlo a otros atractivos de la provincia, como su patrimonio histórico y cultural, sus espacios naturales y su gastronomía.

Precisamente, los productos y sabores de la provincia también tendrán protagonismo durante la jornada del eclipse. La gastronomía se incorpora así a esta cita astronómica como parte de la apuesta de la Diputación por promocionar la identidad gastronómica toledana y el producto local.

Esta línea de trabajo tiene uno de sus principales exponentes en el proyecto 'Sabor Toledo', que busca mostrar la riqueza gastronómica de los municipios de la provincia y poner en valor sus productos, tradiciones y elaboraciones.

De esta forma, la jornada del 12 de agosto pretende ofrecer una experiencia que vaya más allá de la contemplación del eclipse y permita a los asistentes acercarse a diferentes recursos vinculados con la provincia.

AstroHita, referente de divulgación científica

El Complejo Astronómico de La Hita constituye un referente de divulgación científica desde el medio rural y un ejemplo de cómo el conocimiento puede convertirse también en un elemento de atracción turística y generación de actividad.

La Diputación de Toledo mantiene desde hace años su respaldo a la labor desarrollada por el observatorio y ha colaborado habitualmente con AstroHita. Entre las actuaciones impulsadas conjuntamente se encuentra la construcción del telescopio Clypeus Helius y la puesta en marcha del proyecto turístico 'El Sol es la Estrella'.

Esta iniciativa está destinada a mejorar la capacidad divulgativa, didáctica y turística del Complejo Astronómico de La Hita, consolidando el espacio como un punto de referencia para acercar la astronomía a ciudadanos y visitantes.

Ahora, este apoyo tiene continuidad con motivo de la gran cita del eclipse solar del 12 de agosto, que permitirá mostrar nuevamente el potencial de AstroHita y del territorio toledano para acoger acontecimientos relacionados con la ciencia y el astroturismo.

Ante la elevada afluencia que se espera, la Fundación AstroHita ha habilitado un formulario voluntario para que las personas que tengan previsto acudir puedan comunicar su intención de asistir. El objetivo es facilitar la organización de la jornada y disponer de una previsión de visitantes.

La Diputación de Toledo anima tanto a los ciudadanos de la provincia como a los visitantes a participar en esta cita y disfrutar de una jornada excepcional que convertirá durante unas horas el cielo toledano en protagonista.

El eclipse permitirá así reunir en La Puebla de Almoradiel astronomía y ciencia, pero también cultura, ocio, actividades familiares y gastronomía, en una celebración que busca poner en valor tanto el fenómeno astronómico como los recursos y atractivos de la provincia de Toledo.