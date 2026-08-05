Toledo blinda el Valle para el eclipse: habrá controles de acceso y avisos por el calor, el riesgo de fuego y el uso de gafas

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha presidido este miércoles la reunión operativa del dispositivo preventivo de seguridad de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto, donde se prestará especial interés al entorno del Valle, al considerarse uno de los puntos de atracción que puede concentrar más vecinos y visitantes en esta fecha.

Representantes de la Policía Local, la Policía Nacional y de los diferentes servicios de emergencia de la capital de Castilla-La Mancha, como Protección Civil, se han comprometido a coordinar todas las actuaciones. "Somos plenamente conscientes de que Toledo es un foco de atracción y prevemos que se concentren gran número de personas para contemplar este fenómeno".

Los participantes en el operativo han coincidido en que el Valle será uno de los enclaves que reúna más público "ya que se buscan espacios abiertos para contemplar el eclipse", ha dicho la edil de Seguridad Ciudadana.

"Tenemos que estar preparados", ha subrayado. "La prioridad absoluta del Ayuntamiento de Toledo es garantizar que la experiencia sea segura en dos frentes: en la movilidad, tarea que compete a Policía Local, y en la autoprotección ciudadana", ha añadido.

Cañizares ha explicado que "las fuerzas de seguridad desplegarán controles específicos para ordenar el tráfico en aquellas zonas donde consideremos que se van a concentrar mayor número de vehículos para evitar colapsos y garantizar que esas vías de evacuación permanezcan totalmente despejadas en caso de incidencia sanitaria o emergencia".

Además, Cañizares ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Sabemos que un eclipse es un espectáculo maravilloso, único, pero mirarlo de forma directa sin la protección adecuada puede causar daños muy graves en la vista: es obligatorio el uso de gafas especiales homologadas que cumplan con la normativa", ha precisado.

Ha recordado que "no sirven gafas de sol convencionales ni inventos caseros y, además, al producirse en pleno mes de agosto, también pedimos a la población que acuda con agua suficiente para prevenir golpes de calor y que extreme el cuidado en el entorno natural para evitar cualquier riesgo de incendio".

"Consideramos que Toledo está preparada: estamos prevenidos, la coordinación entre los cuerpos de seguridad es total y absoluta y queremos que vecinos y visitantes disfruten de este momento histórico, pero siempre de una manera ordenada y cívica, y protegiendo su salud", ha finalizado.