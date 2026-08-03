Talavera de la Reina pide a la Junta frenar la tramitación de Proyecto Prioritario de la planta de biometano en la ciudad

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla-La Mancha la suspensión cautelar de la tramitación de cualquier expediente para declarar como Proyecto Prioritario una planta de tratamiento de residuos orgánicos y producción de biometano o biogás hasta conocer toda la documentación y el estado de los procedimientos.

El Consistorio sostiene que necesita disponer de toda la información para poder ejercer plenamente sus competencias y defender los intereses de la ciudad antes de que se consoliden decisiones con importantes efectos urbanísticos.

La petición, anunciada este lunes por el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, supone un nuevo capítulo en el conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la Administración regional en torno a la posible implantación de este tipo de instalaciones en Talavera, un debate que se ha intensificado en las últimas semanas.

En rueda de prensa, García-Barroso ha explicado que el Consistorio ha remitido un escrito a la Junta en el que solicita la remisión de toda la documentación existente y un informe sobre el estado de tramitación de cualquier expediente orientado a la declaración de Proyecto Prioritario para plantas de tratamiento de residuos orgánicos y producción de biometano o biogás en el municipio.

Defensa de los intereses municipales

Además, el Ayuntamiento reclama que aquellos procedimientos que pudieran encontrarse en marcha queden suspendidos de forma cautelar hasta que pueda analizar la documentación y, en su caso, presentar las alegaciones o emprender las acciones que considere oportunas en defensa de los intereses municipales.

El portavoz ha justificado esta petición asegurando que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha recibido de la Administración regional la información necesaria para conocer con detalle el estado de este tipo de proyectos.

García-Barroso ha recordado que el Ayuntamiento tiene constancia de las actuaciones promovidas por la empresa Montearagón Bioenergy para instalar una planta de tratamiento de residuos orgánicos y producción de biometano en suelo rústico de Talavera, un proyecto cuya Declaración de Impacto Ambiental fue publicada el pasado mes de junio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

No obstante, ha señalado que el Consistorio desconoce si esta iniciativa, o cualquier otra similar, pretende acogerse a la figura de Proyecto Prioritario prevista en la Ley 5/2020 de Castilla-La Mancha o si ya se encuentra inmersa en ese procedimiento.

En este sentido, ha incidido en que esta declaración tiene importantes consecuencias desde el punto de vista urbanístico, por lo que considera "imprescindible" que el Ayuntamiento conozca con exactitud el alcance de cualquier expediente antes de que continúe su tramitación.

"Queremos conocer exactamente qué proyectos pueden estar tramitándose, disponer de toda la documentación y garantizar que el Ayuntamiento pueda ejercer plenamente sus competencias y defender los intereses de la ciudad antes de que se consoliden situaciones jurídicas de difícil reparación", ha afirmado García-Barroso.

Un conflicto abierto desde hace semanas

La solicitud llega después de varias semanas de enfrentamiento institucional por la posible instalación de plantas de biometano en la ciudad.

A mediados de julio, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, anunció que exigiría toda la información relativa a los proyectos previstos y aseguró que no permitiría que la ciudad se convirtiera en "el vertedero de Castilla-La Mancha".

Posteriormente, el equipo de Gobierno acusó a la Junta de "amparar" este tipo de instalaciones y criticó la falta de información trasladada al Ayuntamiento sobre su tramitación.

En paralelo, el Gobierno regional modificó la normativa para reforzar la capacidad de los ayuntamientos a la hora de regular la implantación de estas plantas mediante su planeamiento urbanístico.

Una medida que el Ejecutivo autonómico defendió como una herramienta para reforzar la autonomía municipal y facilitar que cada consistorio pudiera ordenar este tipo de instalaciones en función de las características de su territorio.

Precisamente en esa línea, García-Barroso ha avanzado que los servicios jurídicos municipales continúan analizando las distintas actuaciones que podrían ponerse en marcha, entre ellas una eventual modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM), con el objetivo de dotar al Ayuntamiento de la máxima seguridad jurídica y proteger los intereses generales del municipio.