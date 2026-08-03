La Internacional La Despensa Escalona Cup reunirá a las canteras del Madrid, el Atleti y el Sporting de Portugal

La IV Internacional La Despensa Escalona Cup se celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre. Cedida

Escalona se convertirá el 12 y 13 de septiembre en el punto de encuentro de algunas de las mejores canteras del fútbol español y portugués. La IV Internacional La Despensa Escalona Cup contará, por primera vez en la historia del torneo, con la participación de un club internacional.

La inclusión del Sporting Clube de Portugal supone un paso que confirma el crecimiento experimentado por esta competición desde su nacimiento.

La presencia del conjunto lisboeta se suma a la de clubes de referencia del fútbol español como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Real Betis, el Getafe CF y el CD Leganés, que volverán a competir en Escalona junto a otros equipos que completarán el cartel oficial y cuya participación se anunciará en las próximas semanas.

Lo que comenzó en 2023 como una apuesta por impulsar el fútbol base se ha convertido, en apenas cuatro ediciones, en un torneo reconocido por la calidad de sus participantes y por el nivel deportivo que ofrece sobre el terreno de juego.

Cada septiembre, Escalona reúne a jóvenes futbolistas que representan el presente y el futuro de algunas de las entidades más importantes del fútbol nacional.

La incorporación del Sporting Clube de Portugal supone un nuevo impulso para un proyecto que continúa creciendo con la mirada puesta en consolidarse entre las grandes citas del fútbol base.

La organización da así el salto a la dimensión internacional con el objetivo de continuar atrayendo a grandes canteras y consolidar La Despensa Escalona Cup como una cita de referencia dentro del calendario del fútbol base.

Escalona, corazón del fútbol de cantera

Además del aspecto deportivo, el torneo convierte durante todo un fin de semana a Escalona en un punto de encuentro para jugadores, entrenadores, familias y aficionados llegados desde distintos puntos de España, proyectando la imagen del municipio a través del deporte y reforzando su papel como sede de grandes eventos deportivos.

La competición está organizada por el Ayuntamiento de Escalona, cuenta con el patrocinio principal de Supermercados La Despensa y con la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo, cuyo apoyo contribuye a impulsar el crecimiento de un torneo que se ha consolidado como una de las principales citas del fútbol base en el centro de España.

Asimismo, numerosas empresas y entidades colaboran para hacer posible la celebración de esta cuarta edición.

La organización trabaja en los últimos preparativos de esta cuarta edición y dará a conocer próximamente el cartel completo de equipos participantes, así como el calendario definitivo de competición y el resto de novedades previstas para un torneo que volverá a situar a Escalona en el centro del fútbol base nacional.

"La Despensa Escalona Cup nació con la ilusión de crear un torneo diferente, capaz de atraer a grandes canteras y ofrecer a cientos de jóvenes futbolistas una experiencia deportiva inolvidable", ha explicado el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez.

El regidor ha expresado su deseo de "que Escalona siga creciendo como referente del fútbol base y que este torneo continúe siendo un motivo de orgullo para todo el municipio".