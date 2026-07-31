Talavera de la Reina reconocerá la labor de quienes hicieron posible el dispositivo de acogida durante los incendios forestales

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina celebrará un acto de reconocimiento para agradecer públicamente la labor de todas las personas, administraciones, entidades, empresas y voluntarios que participaron en el dispositivo de acogida con motivo de los incendios del Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente, una emergencia durante la que la ciudad dio alojamiento a alrededor de 2.000 personas evacuadas.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, José Julián Gregorio, quien ha destacado la respuesta "rápida y eficaz" ofrecida por Talavera durante los cinco días en los que permaneció activo el operativo para atender a las personas obligadas a abandonar sus hogares por la cercanía de las llamas.

El regidor ha asegurado que el trabajo conjunto de todos los participantes permitió cumplir el principal objetivo del dispositivo: que las personas realojadas "estuvieran atendidas de la mejor manera posible". Por ello, el Consistorio rendirá homenaje a quienes hicieron posible esta labor colectiva.

Gregorio ha expresado su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ejército, la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, las empresas colaboradoras, así como a los voluntarios y particulares que, según ha señalado, "han aportado su generosidad para con quienes más lo necesitaban".

Atención también a las mascotas

Además, ha puesto en valor el trabajo realizado por los distintos servicios municipales, con una mención especial a Servicios Generales, Medio Ambiente, Deportes, Talavera Ferial y el resto de áreas del Ayuntamiento, cuyos profesionales trabajaron de forma coordinada para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.

El alcalde también ha querido reconocer la colaboración del SESCAM, del Servicio de Sanidad y de los veterinarios de Talavera y voluntarios, que hicieron posible habilitar un espacio específico para atender a las mascotas de las personas evacuadas, evitando así que las familias tuvieran que separarse de sus animales durante su estancia en la ciudad.

Asimismo, ha agradecido la implicación del conjunto de administraciones que participaron en la gestión de la emergencia, destacando especialmente la colaboración de la Dirección General de Protección Civil y el trabajo desarrollado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante todo el operativo.

El reconocimiento también se hará extensivo a la Residencia Universitaria, al colegio Compañía de María y a las Madres Agustinas, que cedieron sus instalaciones para alojar a parte de los evacuados y facilitar que la acogida se desarrollara en las mejores condiciones posibles.

Por último, Gregorio ha resaltado la coordinación del equipo de Gobierno municipal, que, según ha señalado, "ha trabajado al unísono" para que las cerca de 2.000 personas desplazadas estuvieran atendidas y no les faltara de nada. El acto de homenaje, según ha avanzado, se celebrará con toda probabilidad una vez finalice el verano.