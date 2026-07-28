La ONCE dedica su cupón diario del 10 de agosto a la Catedral Primada de Toledo por su VIII centenario

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha dedicado su cupón del próximo lunes 10 de agosto a la Catedral Primada de Toledo. Cinco millones de boletos con la imagen del templo toledano recorrerán toda España durante los próximos días.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra; el deán de la Santa Iglesia Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, han sido los encargados de presentar el cupón este martes.

Este boleto que llevará impresa la Primada de España se une a las diferentes actividades y eventos que se están llevando a cabo para conmemorar esta joya del gótico que lleva ocho siglos erigiéndose en la ciudad.

KESPIMA260728_1003744336424 ONCE Castilla-La Mancha.

En 1226, sobre la antigua basílica visigoda y la mezquita mayor, Fernando III colocó la primera piedra de la actual catedral. Ese mismo año el arzobispo Jiménez de Rada, dio el impulso económico para la construcción del templo.

Con una planta de cinco naves, el crucero, la girola y las capillas radiales, la Catedral de Toledo se alza con una arquitectura profundamente castellana y luminosa. De Petrus Petri a Enrique Egas, cada maestro que pasó por el templo dejó su impronta en portadas, vidrieras y espacios litúrgicos.

El templo primado también fue el depósito que custodió tesoros artísticos: El Transparente, la Custodia de Arfe, el Coro, El Expolio del Greco o sus vidrieras medievales. Los cardenales también dejaron rastro de su paso, y otros como Tenorio, Cisneros, Tavera, Sandoval o Lorenzana engrandecieron la catedral.

Imagen de la presentación del cupón. Prensa Catedral Primada.

Cada capilla que compone el templo revela distintos fragmentos de la identidad de Toledo. Todas ellas en su conjunto forman un universo propio dentro del templo, desde la Capilla Mayor hasta los retablos góticos, las arquitecturas renacentistas o los panteones reales. Además, custodian reliquias, acogen sepulcros de cardenales, reyes y nobles.

La Sacristía y Pinacoteca destacan con obras de El Greco, Goya, Tiziano o Caravaggio. La Sala Capitular, cumbre del renacimiento toledano, con un artesonado mudéjar-plateresco y los murales de Juan de Borgoña. Con las tallas de Berruguete, el Coro. El Transparente, prodigio barroco donde la luz se convierte en escultura, o el Claustro.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.