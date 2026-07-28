Jesús cierra la famosa librería 'Astrolabio' en Toledo: "Estoy notando el cariño de quienes han sido clientes media vida"

La librería 'Astrolabio', icono del barrio toledano de San Antón, echa el cierre para siempre a partir del miércoles 29 de julio, aunque el jueves 30 mantendrá abierto para aquellos que acudan a recoger la prensa. Después de 30 años siendo el punto de referencia para cientos de vecinos, Jesús, su dueño, dice adiós al negocio que abrió en 1996 en plena Avenida Europa.

Tras confirmarse que sus hijos no continuarán con la librería familiar, la noticia de su jubilación se ha hecho eco entre los clientes, quienes no han dudado en acudir a la librería para despedirse y agradecerle las tres décadas de consejos literarios. En una entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Jesús destaca que el "trato con los clientes siempre ha sido muy cercano": "Casi como una amistad".

El librero todavía no es capaz de poner nombre al cúmulo de sentimientos que pronto empezarán a florecer, pero lo que sí tiene claro es que echará de menos "la cercanía con los vecinos". "Cuando hay trato frecuente, cuentas, conversas y entablas una relación", afirma. A los libros, que han sido sus compañeros durante tanto tiempo, también los echará en falta pero seguirá "estando cerca de ellos".

Imagen de una zona de la librería para ilustrar el texto. E.E.

Aunque la mayoría de sus clientes "son del barrio", 'Astrolabio' ha conseguido que vecinos de las distintas zonas de Toledo e incluso de fuera de la ciudad se desplacen para recorrer sus estanterías en busca de un nuevo tomo. En estos días, el librero asegura que está notando "el cariño y el aprecio" de quienes han sido clientes suyos "media vida".

Jesús aún recuerda a su primer cliente y la obra que se llevó: "Compró una guía de vinos", señala con una sonrisa. Entre sus recuerdos más vivos, trae al presente cuando "los niños del barrio" acudían a la librería, se "sentaban al pie de la escalera, cogían un libro y se ponían a ojearlo", un momento que ahora, echando la vista atrás, le trae sentimientos de añoranza y alegría a partes iguales.

Imagen de la escalera de la librería para ilustrar el texto. E.E.

En una treintena de años da tiempo a ver muchos cambios. 'Astrolabio' ha sido esa librería de barrio que ha sobrevivido a un cambio de siglo, a la crisis del 2008 en la que "se notó la bajada en la venta de libros", a la pandemia del Covid-19, y a una nueva era en la que el "pequeño comercio se ha visto afectado". "Los centros comerciales hacen mucho daño", apunta.

La revolución de la digitalización también se hizo notar entre los estantes que recorren sus paredes: "Cuando salieron los libros electrónicos, mucha gente los recibía como regalo", señala mientras detalla que esos regalos coincidían con épocas señaladas, momentos del año en el que la gente aprovechaba para regalar algún libro. Y aunque "lo nuevo tiene una especie de interés", Jesús asegura que "siempre se vuelve al papel". Con el cierre de la librería los toledanos dicen adiós a otro punto de venta de prensa en papel.

Una puerta por cerrar y estanterías que ya se empiezan a vaciar. Entre cajas asegura que el cierre está siendo un momento "muy complicado" y de "mucho trabajo": "Algunos libros los recogen las editoriales y saldo los que no puedo devolver". Con muchos quehaceres antes de dar por finalizada su etapa en la librería, Jesús ya mira con ilusión su nueva etapa en la que tiene "muchos proyectos" en mente.