El histórico alfar 'La Purísima' pasa a manos del Ayuntamiento de Talavera para impulsar la cerámica en la ciudad

Gregorio Cumple Su Compromiso Y Adquiere 'La Purísima' Para Centro De Interpretación De La Cerámica. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha formalizado este martes la compra del histórico alfar de La Purísima, que albergará el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica. La adquisición, cerrada por 91.939,65 euros, da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el alcalde, José Julián Gregorio, al inicio de la legislatura.

La firma de la compraventa se ha realizado ante notario entre el alcalde y una de las propietarias del inmueble, Josefina Agüero. Gregorio ha calificado la jornada como "un día histórico para Talavera".

Además, el regidor ha destacado que el edificio dará respuesta a una de las demandas vinculadas al reconocimiento de la cerámica talaverana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

José Julián Gregorio durante la firma de la compra del alfar de 'La Purísima'. Ayuntamiento Talavera de la Reina

"Estamos hablando de un antiguo monasterio que albergará el nuevo Centro de Interpretación de la Cerámica que la UNESCO nos pide", ha señalado el regidor, quien ha explicado que la operación ha sido posible tras "unas negociaciones arduas y complicadas" que finalmente han permitido incorporar el inmueble al patrimonio municipal.

Un espacio para conocer el oficio cerámico

El futuro centro permitirá a vecinos, escolares y visitantes conocer de primera mano el proceso tradicional de elaboración de la cerámica, desde el modelado del barro hasta la decoración de las piezas. Según ha avanzado Gregorio, el objetivo es que los visitantes no solo descubran cómo se elaboran las piezas, sino que también puedan participar en actividades prácticas.

Para ello, el Ayuntamiento trabaja ya en la recuperación del mobiliario, los hornos, las herramientas y otros elementos tradicionales del antiguo alfar con el fin de recrear fielmente el funcionamiento de un taller cerámico y convertir el edificio en un espacio vivo dedicado a la divulgación de este oficio.

Además, el alcalde ha destacado el valor patrimonial del inmueble, que conserva un horno de origen árabe, el único que permanece en el casco histórico de Talavera y uno de los pocos que existen en la ciudad, un elemento que será preservado y puesto en valor durante la rehabilitación.

Reconocimiento a la historia de La Purísima

Gregorio ha agradecido la colaboración de la Cooperativa Cerámica La Purísima durante todo el proceso y ha anunciado que el futuro centro incluirá un mural dedicado a la historia del taller, desde su fundación hasta la trayectoria de los ceramistas que desarrollaron allí su trabajo durante décadas.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de los servicios municipales de Urbanismo, Contratación, Secretaría y de los equipos jurídicos, cuya labor ha permitido culminar la adquisición del inmueble.

El proyecto contará además con el respaldo de la Diputación de Toledo, que financiará las primeras actuaciones para reconstruir las cubiertas del edificio, actualmente deterioradas, como paso previo a su rehabilitación integral.

"Al servicio de la ciudad"

Por su parte, Josefina Agüero, una de las antiguas propietarias, ha mostrado su satisfacción por la venta del inmueble para que quede "al servicio de la ciudad" y ha recordado con emoción los años dedicados al oficio.

Agüero ha explicado que permaneció vinculada al alfar hasta su jubilación, momento en el que la actividad cesó definitivamente. "Toda la vida hemos estado ahí trabajando y cuando nos jubilamos cerramos todo", ha señalado.

La antigua propietaria ha asegurado que conserva "muchísimos recuerdos" de aquella etapa y ha destacado el ambiente que se vivía en el taller. "Nos hemos llevado todos muy bien con los compañeros, como si fuéramos una familia", ha concluido.