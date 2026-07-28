Fuensalida pide a Transportes más autobuses con Madrid a horas clave: 6:30, 8:00 y 17:30 horas

El Ayuntamiento de Fuensalida ha presentado varias alegaciones al anteproyecto de la línea de autobús regular entre Madrid y el municipio toledano propuesto por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Instan al Gobierno central a incorporar y ampliar varias expediciones. En concreto, proponen adherir servicios salida desde Fuensalida a las 6:30, 8:00 y 17:30 horas, así como nuevos viajes de vuelta desde Madrid a las 16:00 y 19:00 horas. Horarios que consideran "estratégicos" para atender la demanda de los usuarios.

El alcalde, José Jaime Alonso, ha indicado que estas puntualizaciones permitirán ofrecer una mayor cobertura horaria para aquellos que se desplacen a la capital de España por motivos laborales, educativos y personales. Asimismo, ha subrayado que disponer de un transporte público de calidad con Madrid refuerza el desarrollo económico y social de Fuensalida.

Alonso ha confiado en que estas alegaciones sean tenidas en cuenta por parte del Gobierno de España. Por último, ha recordado que el municipio recogió más de 6.000 firmas por parte de la ciudadanía reclamando una mejora del transporte público.