Críticas desde Toledo al Gobierno por unas obras sin preaviso en la A-42: "Los vecinos no sabían cómo llegar a casa"

Composición fotográfica con Iñaki Jiménez a la izquierda y José Pablo Sabrido a la derecha. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

El Ayuntamiento de Toledo ha expresado su malestar con el Gobierno de España por los cortes de tráfico registrados en la tarde-noche de este lunes con motivo de unas obras de mejora del asfaltado en la A-42.

El concejal de Movilidad, Transportes, Régimen Interior y Personal, Iñaki Jiménez, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, para reclamar una mayor coordinación entre administraciones y que se informe con antelación de este tipo de actuaciones.

Según ha denunciado el edil, los trabajos provocaron restricciones en los accesos a los barrios de Azucaica, Buenavista y Casa de Campo sin que, asegura, existiera comunicación previa ni al Ayuntamiento ni a los vecinos afectados.

"Los vecinos desconocían a qué se debía el corte y cómo podían acceder a sus viviendas", ha lamentado Jiménez, quien considera que la falta de información generó incertidumbre y numerosas consultas al Consistorio.

El responsable municipal de Movilidad sostiene que lo ocurrido este lunes no constituye un episodio puntual. "Esta situación no es un hecho aislado", afirma en la carta remitida a la Delegación del Gobierno, en la que recuerda que este tipo de incidencias ya se han producido en otras ocasiones, provocando el malestar de los ciudadanos.

Petición de mayor coordinación

Por ello, el Ayuntamiento solicita que cualquier actuación promovida por la Administración General del Estado que pueda afectar de forma significativa al tráfico o a la movilidad en el término municipal de Toledo sea comunicada con suficiente antelación.

El objetivo, explica Jiménez, es que el Consistorio pueda informar previamente a los vecinos, organizar los desvíos necesarios y adoptar las medidas de movilidad oportunas para minimizar las molestias.

El concejal ha defendido que una mejor coordinación institucional redundaría en un mejor servicio a la ciudadanía y ha mostrado la disposición del Ayuntamiento a colaborar con el resto de administraciones para que futuras actuaciones puedan desarrollarse "con la máxima normalidad y el menor impacto posible para los toledanos".

La queja municipal llega después de los trabajos de renovación del firme ejecutados este lunes en la autovía A-42, unas obras impulsadas por el Gobierno de España para mejorar el estado del asfaltado y que obligaron a realizar cortes y restricciones de tráfico en varios accesos a la capital regional.