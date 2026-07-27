Las fallecidas en el accidente de Novés eran madre e hija: luto en varios pueblos de Toledo por la muerte de Carmina y Pilar

El accidente de tráfico que este domingo segó la vida de dos mujeres en la carretera TO-3927, a la altura de Novés, ha dejado tras de sí mucho más que un trágico balance. Las víctimas mortales eran Carmina, de 54 años, y su hija Pilar, de 23, dos vecinas de Burujón muy conocidas y queridas en la comarca.

La colisión entre tres turismos, ocurrida a las 17.45 horas, ha sumido en el dolor a este municipio toledano y ha provocado una oleada de condolencias en varios pueblos de la provincia, mientras el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

Carmina regentaba desde hacía años una tienda de marroquinería especializada en bolsos y calzado en Burujón, un establecimiento de los de toda la vida y muy arraigado en el municipio.

Pilar, por su parte, formaba parte de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Huecas y había sido alumna del Colegio Cristo de la Sangre de Torrijos, comunidades que también han querido despedirse de ella con emotivos mensajes.

Municipio "roto" por la pérdida

El Ayuntamiento de Burujón ha decretado dos días de luto por una tragedia que ha golpeado de lleno al municipio en plenas fiestas patronales de San Pantaleón 2026. A través de redes sociales, el Consistorio ha asegurado que el accidente "se ha llevado a dos personas buenas y jóvenes de nuestro municipio, de una manera totalmente injusta y que nos ha roto".

El último acto festivo fue la quema de los fuegos artificiales de la noche del domingo, tras la que dieron comienzo las jornadas de duelo. Asimismo, los actos religiosos previstos se celebrarán "en un ambiente de respeto y luto en solidaridad con la familia".

Las muestras de cariño no han tardado en extenderse por toda la comarca. El Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, localidad con la que la familia mantenía estrechos lazos, ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Carmina y Pilar y trasladó su apoyo a familiares y amigos.

También el Ayuntamiento de Huecas ha querido recordar a Pilar, integrante de la Agrupación Musical Santa Cecilia, con un emotivo mensaje: "Los músicos no mueren: su compás se detiene en la tierra para convertirse en melodía eterna en nuestra memoria".

A las condolencias se ha sumado la comunidad educativa del Colegio Cristo de la Sangre de Torrijos, que ha lamentado la pérdida de una antigua alumna y de su madre. "Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestro cariño a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor", ha expresado el centro en redes sociales.

Los mensajes compartidos durante las últimas horas por instituciones, asociaciones y vecinos reflejan el profundo afecto que despertaba la familia. En muchos de ellos se repiten palabras como "injusticia", "dolor" o "consternación", acompañadas de recuerdos y muestras de apoyo a los familiares de las dos mujeres fallecidas.