El humo de los incendios que arrasan España cubre Toledo y siembra inquietud: "No hay fuego, pero sí contaminación

Vista de Toledo donde se observa el humo en el ambiente. E.E CLM

El intenso olor a humo que desde primera hora de este sábado se percibe en Toledo capital y buena parte de su entorno ha despertado la preocupación de cientos de vecinos. Municipios como Bargas, Illescas o Sonseca, entre otros, también han notado un ambiente cargado, mientras las redes sociales se han llenado de mensajes buscando el origen del humo.

Además del olor, desde distintos puntos de la ciudad puede apreciarse una densa capa de humo sobre el horizonte, una imagen que también se repite en numerosos municipios de la provincia y que ha llevado a muchos ciudadanos a compartir fotografías en las redes sociales.

El sargento del Parque de Bomberos de Toledo, Ángel Adán, ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el humo procede de los grandes incendios forestales que permanecen activos en el centro peninsular.

Vista desde una localidad vecina de Toledo. E.E CLM

Especialmente vienen de grandes fuegos que asolan en Ávila y en la Comunidad de Madrid, cuyas columnas de humo están siendo desplazadas por el viento hasta Castilla-La Mancha.

Avisos... sin fuego

"Llevamos varios días notándolo, pero hoy se ha intensificado porque parece que estamos teniendo más viento", señala Adán, quien añade que la situación también se está viendo favorecida por el episodio de calima que afecta a buena parte de la Península y que contribuye a mantener las partículas en suspensión, haciendo más visible y perceptible el humo.

De hecho, el propio Plan Infocam ha alertado este sábado de que la evolución de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y Burgohondo (Ávila) está provocando una "importante presencia de humo en gran parte de la provincia de Toledo", un fenómeno que está reduciendo la calidad del aire en numerosos municipios.

En la misma línea, la Junta de Castilla-La Mancha ha informado de que se están registrando valores elevados de material particulado PM10 y PM 2,5 en las estaciones de medición de la calidad del aire de Toledo, Guadalajara, Los Yébenes e Illescas como consecuencia de la nube de humo provocada por los incendios forestales.

Aviso Estación pública de control de Toledo informa: Se están registrando valores elevados de Material Particulado en las estaciones de medición de la calidad del aire de Toledo e Illescas (Toledo) debido a la nube provocada por los incendios. #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) July 25, 2026

Ante esta situación, el Gobierno regional recomienda evitar la realización de actividades al aire libre, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios, mayores y niños, al ser los colectivos más vulnerables frente a este tipo de contaminación.

La inquietud ciudadana ha llegado también a los servicios de emergencia. Durante la jornada de esta mañana, los Bomberos de Toledo han recibido un aviso desde el toledano barrio de Santa María de Benquerencia por un fuerte olor a humo. Tras las comprobaciones realizadas, no se ha localizado ningún foco de incendio.

Imagen captada desde el barrio de Santa María de Benquerencia. E.E CLM

"No hay nada en Toledo", insiste el sargento, que quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población ante los numerosos comentarios que circulan por grupos de WhatsApp y redes sociales. El olor que se percibe, recalca, corresponde al humo transportado desde incendios forestales de otras comunidades autónomas.

Imagen tomada desde el barrio de Azucaica donde se no se aprecia ni Toledo con el humo. E.E CLM

El sargento explica que en algunos puntos también se han observado pequeñas pavesas depositadas en patios o balcones, un fenómeno que puede producirse cuando el viento transporta restos muy finos de combustión a grandes distancias. No obstante, los bomberos recuerdan que ello no implica la existencia de un incendio en las inmediaciones.

El Ayuntamiento lanza un mensaje

En la misma línea, el Ayuntamiento de Toledo ha emitido un aviso informando de que la presencia de humo procedente de los incendios forestales activos en Castilla-La Mancha y Ávila puede afectar temporalmente a la calidad del aire en la ciudad. El Consistorio insiste en que no existe riesgo directo por el fuego en Toledo, aunque recuerda que las partículas en suspensión pueden ocasionar molestias respiratorias.

Por ello, recomienda evitar el ejercicio físico intenso y las actividades al aire libre, permanecer en espacios interiores cuando la presencia de humo sea elevada, mantener puertas y ventanas cerradas y una buena hidratación. Asimismo, pide prestar especial atención a personas mayores, niños, embarazadas y personas con asma, EPOC u otras enfermedades respiratorias.

El Ayuntamiento asegura que mantiene un seguimiento permanente de la situación junto al Plan Infocam, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el resto de organismos competentes, e insta a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales.

El viento acerca el humo de los grandes incendios

El fenómeno coincide con una jornada especialmente complicada para los servicios de extinción en distintos puntos del país. Los incendios en Ávila y en la Comunidad de Madrid continúan movilizando un importante dispositivo debido a su elevada intensidad y a las condiciones meteorológicas, marcadas por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento.

Precisamente este último factor está favoreciendo el desplazamiento de las masas de humo hacia el interior peninsular, hasta alcanzar amplias zonas de Castilla-La Mancha.

Aunque el olor resulte especialmente intenso, los bomberos insisten en que no responde a nuevos focos en la provincia de Toledo, sino al transporte atmosférico del humo generado por esos grandes incendios.

Castilla-La Mancha mantiene varios incendios activos

La situación coincide además con un verano especialmente complejo para Castilla-La Mancha, donde el Plan Infocam mantiene activos varios incendios forestales.

En la provincia de Ciudad Real continúa el incendio de Retuerta del Bullaque, que ha obligado durante las últimas jornadas a adoptar medidas de protección para la población y mantiene un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.

También permanece activo el incendio de Almorox, en la provincia de Toledo, cuyo humo ha afectado en distintos momentos tanto a municipios toledanos como a la Comunidad de Madrid debido a los cambios en la dirección del viento.

Estos focos, unidos a los grandes incendios declarados en otras comunidades autónomas, están provocando que el humo permanezca durante horas en suspensión sobre amplias zonas del centro peninsular.

Recomendaciones

Aunque la situación no reviste un riesgo inmediato para la población de Toledo, los bomberos recuerdan que el humo contiene partículas contaminantes que pueden afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias, mayores, niños y otros colectivos vulnerables.

En la misma línea, el Plan Infocam recomienda evitar esfuerzos físicos intensos al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas cuando el olor a humo sea intenso o se aprecie una reducción de la calidad del aire.

Por ello, el sargento Adán aconseja permanecer en el interior de las viviendas siempre que sea posible, cerrar las ventanas para evitar la entrada de humo y evitar realizar ejercicio físico al aire libre, ya que aumenta la cantidad de partículas contaminantes que se inhalan.

Asimismo, pide no generar una alarma innecesaria siempre que no exista un foco visible de incendio y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales y los servicios de emergencia.

Mientras el viento continúe empujando las masas de humo desde los grandes incendios que permanecen activos en el centro del país, el olor podría seguir percibiéndose durante las próximas horas en Toledo y otros municipios de la provincia.