El alcalde de Talavera culpa al PSOE de atraer plantas de biometano y los socialistas hacen una propuesta para paralizarlas

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha culpado al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la anterior alcaldesa, Tita García Élez, de la posible instalación de plantas de biometano en el municipio toledano.

El regidor ha indicado que durante la legislatura de García se modificó el Plan de Ordenación Municipal (POM) para permitir la instalación de ese tipo de plantas. Y la Junta ha dado el visto bueno a una planta de biometano cercana a Talavera y Cazalegas pese a que "contaba con un informe con reparos de Medio Ambiente de este Ayuntamiento".

No obstante, "el Ejecutivo autonómico ha dado como válidas las alegaciones de la empresa instaladora".

"El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elaborado un Plan Regional de Biometanización que en la actualidad se encuentra parado por motivos electorales. No va a convertir a Talavera ni a la comarca en un vertedero y no voy yo a cargar con la culpa de otras administraciones cuando son las responsables", ha expresado.

Por último, ha adelantado que el equipo de Gobierno está analizando todas las posibilidades jurídicas para impedir la instalación de la planta de biometano.

Respuesta del PSOE

Por su parte, la presidenta del grupo socialista en el Ayuntamiento de Talavera, Tita García, ha explicado que el partido ha realizado una propuesta jurídica y urbanística para paralizar la instalación de plantas de biometano en el municipio.

"La propuesta socialista es urbanística, real, viable y ya se ha realizado en numerosos ayuntamientos. Y permitirá cerrar la puerta a la instalación de plantas de biometano en la ciudad", ha afirmado.

Para García, la solución pasa por iniciar la modificación puntual del POM incorporando expresamente la prohibición de este tipo de industrias, además de acordar la suspensión temporal del otorgamiento de licencias urbanísticas integradas de nuevas plantas y actividad para la implantación de plantas de biometano mientras se tramita dicha modificación.

"Esta medida ya se ha utilizado en más municipios de España, como Albacete o Écija, y trasciende el ámbito político. El PSOE rechaza la instalación de estas plantas porque son incompatibles con el modelo de ciudad que el partido defiende, que pasa por la innovación, la ciberseguridad y la atracción de empresas de alto valor añadido", ha indicado.

Por último, ha solicitado al alcalde que convoque un pleno extraordinario y urgente para aprobar esta iniciativa sin esperar al pleno ordinario de septiembre.