El IES El Greco de Toledo llora la muerte de la profesora María del Carmen Martínez: "Una excelente persona"

La comunidad educativa del IES El Greco de Toledo llora la muerte de la profesora María del Carmen Martínez Ruiz, conocida cariñosamente como Carmina.

Durante muchos años formó parte del centro como docente de Física y Química y también desempeñó el cargo de secretaria en el histórico instituto toledano, dejando una profunda huella entre compañeros y generaciones de alumnos.

Ha sido el propio IES El Greco el que ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida cargado de cariño.

"Desde la comunidad educativa del IES El Greco, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de nuestra querida compañera María del Carmen Martínez Ruiz", ha publicado el centro.

En ese mismo mensaje, el instituto toledano recuerda que Carmina destacó por "su dedicación, profesionalidad, cercanía y amabilidad", unas cualidades que, asegura, "siempre serán recordadas".

La publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de antiguos alumnos, compañeros y personas que compartieron con ella parte de su trayectoria profesional. Muchos coinciden en destacar tanto su calidad humana como su vocación docente.

"De las mejores profesoras que he tenido en mi vida y de las mejores personas que he conocido", escribe una antigua alumna. Otro de los comentarios la define como "buena persona y una excelente docente".

También quienes trabajaron junto a ella han querido expresar públicamente su dolor. "Muy triste por esta gran pérdida. Una excelente persona y una jefa inmejorable en los años que compartimos en la secretaría del IES El Greco. Siempre amable, siempre dispuesta para ayudar", señala una de las personas que compartió con ella esa etapa.