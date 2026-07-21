Castilla-La Mancha llora a la última presunta víctima de género en Alameda de la Sagra: "Remueve conciencias"

Minuto de silencio oficiado en la Diputación de Toledo en memoria de la víctima de Alameda de la Sagra. Diputación Toledo

Las instituciones de Castilla-La Mancha han mostrado este martes su condena y sus condolencias tras el presunto asesinato machista de una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo), por el que ha sido detenido su pareja, un hombre de 48 años.

Mientras la Guardia Civil continúa investigando lo ocurrido y la Delegación del Gobierno mantiene como principal hipótesis un caso de violencia de género, administraciones y organizaciones sociales han expresado su apoyo a la familia de la víctima y han reiterado la necesidad de seguir combatiendo esta lacra.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los primeros en pronunciarse. Antes de informar sobre la evolución del incendio forestal de La Mierla, ha interrumpido su comparecencia para lamentar el crimen ocurrido en la localidad toledana.

Condeno y lamento profundamente el nuevo asesinato machista en Alameda (Toledo).



Un crimen tan atroz debe remover conciencias y obligarnos a redoblar esfuerzos frente a esta violencia.



No podemos acostumbrarnos ni mirar hacia otro lado. Seguiremos trabajando sin descanso para… pic.twitter.com/7Y0MN4iYT6 — Emiliano García-Page (@garciapage) July 21, 2026

"Lamento sinceramente el nuevo asesinato machista que ha habido en un pueblo de Toledo, en Alameda", ha afirmado. Page ha señalado que se trata de un suceso que "no deja de remover conciencias" y que debe servir para reforzar la determinación de las administraciones y de la sociedad "para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno.

Ciudadanía "conmocionada"

Asimismo, ha trasladado un mensaje de condolencias a la familia y a las personas allegadas de la víctima, así como a todos los vecinos de Alameda de la Sagra.

Las muestras de rechazo también se han trasladado a la Diputación de Toledo, donde el pleno provincial ha guardado un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada. La presidenta de la institución, Concepción Cedillo, ha expresado la "más firme condena" por este presunto crimen machista y ha enviado su "más sentido pésame" al alcalde de Alameda de la Sagra, Rafael Martín Arcicóllar.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado sentirse "conmocionada" por las informaciones llegadas desde Alameda de la Sagra sobre este "nuevo presunto asesinato machista", que ha condenado "enérgicamente".

A través de un mensaje difundido en la red social X, ha trasladado "todo el cariño" a la familia y ha garantizado que contará "desde ya con el apoyo y los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Conmocionada por las informaciones que llegan desde Alameda de la Sagra (Toledo) sobre un nuevo presunto asesinato machista, que condenamos enérgicamente. Todo nuestro cariño para la familia, que cuenta desde ya con el apoyo y los recursos del @gobjccm. Terrorismo machista. — Sara Simón Alcorlo (@Sara_SimonA) July 21, 2026

También UGT Castilla-La Mancha ha expresado su "condena y repulsa" por el crimen. La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, ha lamentado que la violencia contra las mujeres continúe siendo una "lacra" y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Además, ha reclamado reforzar los mecanismos de prevención y protección y ha apelado al compromiso de las instituciones, los agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía para erradicar la violencia machista.

El sindicato ha recordado que, si finalmente la Delegación del Gobierno confirma este caso como violencia de género, se trataría del segundo asesinato machista registrado en Castilla-La Mancha en lo que va de 2026, tras el crimen de Alejandra, asesinada el pasado 23 de abril en Seseña (Toledo).

El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra también ha decretado tres días de luto oficial y celebrará un minuto de silencio en memoria de la víctima una vez concluyan las actuaciones que la Guardia Civil continúa desarrollando en el lugar de los hechos.