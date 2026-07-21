Bajar del coche para tirar la basura y volver sin cartera: la nueva forma de robo que alerta al barrio toledano de Valparaíso

Lo que para cualquier vecino dura apenas un minuto —bajar del coche para tirar la basura— se ha convertido en la oportunidad perfecta para los ladrones en Valparaíso. Así lo ha denunciado el residente de este barrio Carlos Martín-Fuertes, que alerta de varios robos registrados en los últimos meses mediante este método y cuyo último caso conocido tuvo lugar en la avenida del Madroño.

Según explica el vecino, los delincuentes aprovechan que los conductores estacionan junto a alguno de los dos puntos de contenedores situados en esta avenida para depositar las distintas bolsas de basura.

Mientras los propietarios se alejan unos metros del vehículo para separar los residuos y arrojarlos a los contenedores correspondientes, los ladrones actúan con rapidez y acceden al interior del coche para sustraer bolsos, carteras, monederos u otros objetos de valor.

Martín-Fuertes señala que toda la operación apenas dura un minuto, un tiempo más que suficiente para que los autores del robo aprovechen el descuido de la víctima. La maniobra, añade, resulta especialmente sencilla porque muchos vecinos dejan el portón del maletero abierto mientras descargan la basura e, incluso, en ocasiones mantienen alguna puerta del vehículo sin cerrar durante esos instantes.

Búsqueda de confianza

El residente asegura que este modus operandi se ha repetido en varias ocasiones durante los últimos meses en el barrio, lo que ha generado inquietud entre los vecinos, que ven cómo una acción cotidiana puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes.

Además de estos robos junto a los contenedores, Martín-Fuertes advierte de otra modalidad que, según denuncia, también se está produciendo en Valparaíso. En este caso, uno de los presuntos delincuentes se acerca a un conductor con la excusa de preguntarle por la ubicación de un establecimiento inexistente en el barrio, como una supuesta ferretería. La intención es conseguir que el vecino se baje del coche para atender la consulta.

Es entonces cuando entra en acción un segundo individuo, que aprovecha el descuido para abrir el vehículo y llevarse las pertenencias que encuentra en su interior antes de abandonar el lugar. Según el vecino, este tipo de hechos suele producirse en las puertas del supermercado Mercadona, donde existe un mayor tránsito de vehículos y personas.

Ante esta situación, el residente hace un llamamiento a los vecinos para que permanezcan alerta y adopten medidas de precaución, como cerrar siempre el vehículo al bajarse, incluso si la parada va a ser de apenas unos segundos, y evitar dejar bolsos, carteras o cualquier objeto de valor al alcance de los delincuentes.