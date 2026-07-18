La gran experiencia medieval del castillo de Oropesa reúne a casi un millar de visitantes: catas, música y magia

La Diputación de Toledo ha convertido el patrimonio histórico de la provincia en protagonista con la celebración de una nueva cita del programa 12 meses, 12 castillos, 12 experiencias, que este viernes ha reunido a 900 participantes en el castillo de Oropesa en una propuesta que ha combinado historia, cultura, gastronomía y ocio.

El vicepresidente Joaquín Romera, junto a los diputados provinciales Pablo Barroso y Pedro Díaz, y el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, han acompañado a los asistentes durante el desarrollo de la jornada, en la que la fortaleza oropesana ha acogido una programación especialmente diseñada para acercar el legado medieval del municipio desde una perspectiva participativa e inmersiva.

Durante la visita, Romera ha destacado que "este programa demuestra que nuestro patrimonio es un recurso vivo, capaz de generar experiencias únicas y de atraer visitantes a nuestros municipios, contribuyendo al desarrollo económico y turístico de toda la provincia".

El vicepresidente ha subrayado que "desde la Diputación seguimos apostando por iniciativas que permiten descubrir nuestros castillos de una forma diferente, uniendo historia, cultura, gastronomía y tradición para que quienes nos visitan vivan experiencias que dejan huella".

La jornada ha comenzado con el primer pase, en el que 300 personas disfrutaron de un desfile de músicos medievales y zancudos de la Asociación Veritas Nostra de Oropesa, que dio paso a una justa medieval a caballo en los jardines exteriores del castillo.

Posteriormente, los participantes han alternado una visita guiada por el casco histórico de la localidad, acompañados por las guías oficiales de la Oficina de Turismo, con un espectáculo de ilusionismo a cargo del Mago Marco en el interior de la fortaleza.

La experiencia ha concluido con una cata comentada de cervezas artesanas elaboradas por Cerveza Bola, de Villaluenga de la Sagra, y Cerveza Foria, de Oropesa, acompañadas por tapas preparadas para la ocasión, una apuesta por los productos agroalimentarios de la provincia.

De forma paralela, otras 600 personas han accedido gratis al castillo durante la noche para recorrer libremente la fortaleza y disfrutar de una programación cultural que ha incluido música a cargo del DJ toledano Luis Aznal, además de propuestas relacionadas con el ilusionismo, el tarot, la lectura de manos y otras actividades de carácter interactivo.

Romera ha insistido en la excelente respuesta del público y ha señalado que el programa se consolida como una de las principales iniciativas de promoción turística impulsadas por la institución provincial, al acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía mediante propuestas innovadoras y de calidad, en línea con el trabajo que la Diputación desarrolla para dinamizar los municipios y reforzar su atractivo como destino cultural.