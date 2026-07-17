Carlos Velázquez sorprende con un clásico de Joaquín Sabina en el pregón de las fiestas del barrio de La Cornisa

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, protagonizó en la noche del jueves el pregón de fiestas del barrio de La Cornisa. Además del discurso, el primer edil se atrevió con la música.

Ataviado con camisa blanca y acompañado de un guitarrista, interpretó Y nos dieron las diez, una canción que popularizó Joaquín Sabina en los años noventa y que se ha convertido en una suerte de himno para centenares de orquestas.

La excelente entonación que mostró el alcalde, un apasionado de la música y miembro de una banda de rock durante su juventud, fue comentada y aclamada por los asistentes.

El barrio de La Cornisa de Toledo celebra sus fiestas en estas fechas. Hasta el próximo domingo, habrá diferentes actividades en esta zona del Casco Histórico.