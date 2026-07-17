Atropellado un peatón junto a las Tiendas G del barrio del Polígono, un punto negro de accidentes en Toledo
La víctima ha sido atendida por una UVI móvil tras el accidente, ocurrido en un paso de peatones de la calle Río Alberche.
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Un peatón ha sido atropellado por un vehículo en el paso de peatones de la calle Río Alberche del barrio del Polígono, en la ciudad de Toledo, a la altura de las Tiendas G.
El suceso se ha producido a las 9:37 horas de este viernes, aunque se desconocen las causas. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una UVI móvil, una patrulla de la Policía Local y un médico de urgencias.
El lugar en el que se ha producido el impacto es un punto negro de atropellos en la zona. Hace años falleció una persona y el Ayuntamiento instaló radares pedagógicos —dispositivos que informan a los conductores de la velocidad a la que circulan—.