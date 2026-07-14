Olías del Rey (Toledo) consolida una "gestión transparente" con un remanente de tesorería de casi 8 millones de euros

El Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) consolida "un modelo de gestión económica basado en la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia". Los datos del avance de la liquidación presupuestaria reflejan la "fortaleza de las cuentas municipales", con un remanente de tesorería de 7.965.039,97 euros, unos fondos líquidos de 3.658.683,01 euros y un resultado presupuestario positivo de 3.777.198,80 euros.

Estas cifras son el resultado de una "política económica sostenida desde 2019, orientada a garantizar la estabilidad financiera del Ayuntamiento sin renunciar a la mejora constante de los servicios públicos ni al incremento de la carga fiscal para los vecinos y vecinas".

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado que "estos datos demuestran que es posible gestionar con rigor, transparencia y responsabilidad pensando siempre en el interés general. Un Ayuntamiento saneado es un Ayuntamiento con más capacidad para invertir, responder a las necesidades de los vecinos y vecinas y afrontar el futuro con garantías".

Navas ha subrayado que "el remanente de tesorería no es una cifra sin más; es la consecuencia de una gestión seria y eficiente de los recursos públicos. Cada euro administrado con responsabilidad revierte en mejores infraestructuras, más servicios y una mayor capacidad para acceder a nuevas oportunidades de financiación".

Estabilidad presupuestaria

La situación económica del Ayuntamiento se ve reforzada, además, por el cumplimiento de todos los indicadores de estabilidad presupuestaria. Desde 2020, los presupuestos municipales se han cerrado con equilibrio o superávit, sin que el Consistorio haya gastado por encima de sus ingresos.

Asimismo, el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 14,12 días, muy por debajo del máximo legal establecido, lo que refleja "la solvencia y la buena gestión de la tesorería municipal".

A esta estabilidad se suma la importante capacidad del Ayuntamiento para captar financiación externa. Solo durante 2025, el Consistorio obtuvo 2.131.626,93 euros en subvenciones, permitiendo desarrollar nuevos proyectos e inversiones sin repercutir ese esfuerzo económico sobre la ciudadanía.

La política fiscal municipal también continúa siendo una prioridad para el equipo de Gobierno. El Ayuntamiento ha mantenido "congelados" un año más los impuestos y tasas municipales, incorporando además nuevas bonificaciones fiscales y evitando incrementar la tasa de basura, una decisión que supone "un ahorro aproximado de 100 euros anuales para cada vivienda del municipio".

"La transparencia no consiste solo en rendir cuentas, sino en explicar con claridad cómo se gestionan los recursos de todos y todas y cuáles son los resultados. Queremos que los vecinos y las vecinas conozcan la realidad económica de su Ayuntamiento y sepan que cada decisión se toma con responsabilidad, pensando tanto en el presente como en el futuro de Olías del Rey", ha concluido la alcaldesa.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Olías del Rey reafirma su "compromiso con una gestión transparente, equilibrada y orientada a seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando la sostenibilidad económica del municipio".