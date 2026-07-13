El restaurante gallego donde el cantante Fito es un cliente habitual: "Pide menú del día y mejillones"

Fito y el restaurante de un pueblo de Toledo que frecuenta. E.E. CLM

Como buen bilbaíno, Adolfo "Fito" Cabrales, la leyenda del rock español que pone voz al querido grupo de Fito & Fitipaldis, es un amante confeso de la gastronomía local y del buen producto marino.

En pleno corazón de Castilla-La Mancha, hay un restaurante especializado en marisco y pescado gallego que se ha convertido en una de sus paradas habituales. Se trata de Terra Galega, un templo del producto ubicado dentro del Hotel A Posada en Tembleque (Toledo) que entre semana funciona con un menú de 13,95 euros.

Dicho menú incluye por persona que incluye opciones como potajes gallegos como primer plato, pescados del día como segundo, además de bebida y postre. "No encontrarás una forma más barata de viajar a las Rías Altas. Lo sabemos, desde La Mancha no podemos ver el mar, pero podemos olerlo, sentirlo y saborearlo", destacan en su página web.

Menú del día de este lunes. Terra Galega

¿Qué pide siempre 'Fito' en este restaurante?

Jennifer, la metre del establecimiento ha confesado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el artista siempre se decanta por el menú del día, ya que suele visitarlo "entre semana". Además, explica que "en sus dos últimas visitas, ha pedido mejillones", un plato fuera del menú que es todo un fijo para él.

Fito en su visita al restaurante Terra Galega.

"Siempre ha quedado encantado, dijo que piensa volver otra vez", reseña la empleada de Terra Galega. Detrás de este paraíso culinario marítimo está un joven hostelero natural de la pequeña villa marinera de Cedeira (Coruña) es quien está detrás de este paraíso culinario marítimo donde plasma las recetas de su abuela: una cocina casera, cuidada y familiar.

"Empezó a cocinar para sus más allegados en reuniones familiares y lo que comenzó siendo una manera de aplacar su morriña, acabó convirtiéndose en este proyecto", explican en su web.

El secreto de Terra Galega no es otro que el producto. Aunque entre semana trabajan con un menú honesto por tan solo 12 euros, durante los fines de semana proponen un viaje directo a la mar.

Las zamburiñas a la plancha y el pulpo a la brasa son dos de sus grandes joyas de la corona. Además, cuentan con una mariscada para dos personas por 62 euros que incluye buey de mar, nécoras, navajas, almejas y gambones.

Chocos del restaurante Terra Galega.

Para los carnívoros que busquen salirse de lo típico, disponen de Raxo y Zorza, dos platos típicos de Galicia donde la carne de cerdo es la protagonista. La zorza son partes magras que se elaboran de forma similar al picadillo de chorizo, mientras que el raxo es lomo de cerdo en dados fritos adobados con ajo, perejil, sal y a veces vino blanco.

No solo Fito ha caído rendido ante esta cocina casera, el restaurante cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas en Google tras más de 380 reseñas. Los comensales ponen el foco en la calidad y en los sabores: "Las croquetas de choco y bacalao deliciosas y los mejillones de 10!!", comenta uno de los visitantes.

Exterior del Hotel A Posadas donde se encuentra el restaurante Terra Galega.

Además, muchos coinciden en que pedir pescado en este local en mitad de La Mancha es "un acierto total". Todo esto convierte a Terra Galega en el mar de Tembleque y en una ventana directa a las Rías Altas.