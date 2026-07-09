Muere a los 90 años Marta Quiroga, madre de la concejala del PSOE de Toledo Marta Medina

Marta Quiroga Colinas, madre de la concejala del PSOE de Toledo Marta Medina, ha fallecido este miércoles a los 90 años de edad en su domicilio de la capital regional.

Sus restos mortales se encuentran en la sala 4-5 del Tanatorio de Toledo y se trasladarán a las 10:30 horas de este jueves a la capilla del mismo, donde tendrá lugar el funeral. A continuación, se trasladarán hasta el Crematorio Nuestra Señora del Sagrario para su incineración.

Natural de Zamora, Quiroga ejerció durante su etapa laboral como funcionaria de la Diputación de Toledo. Una larga trayectoria en la que desempeñó el cargo de secretaria del secretario general de la institución.

Tanto la fallecida como su hija Marta Medina son dos personas muy conocidas en la ciudad de Toledo. De hecho, la edil socialista también está al frente de la popular discoteca Sithon's de la capital regional.

Desde las redes sociales de la propia discoteca han trasladado sus condolencias a la familia.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia y a los amigos.