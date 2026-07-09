Un incendio forestal en los Lavaderos de Rojas, un paraje de Toledo junto al Tajo, moviliza dos helicópteros y 21 agentes

El incendio se ha declarado poco antes de las 15:00 horas de este jueves. E. E.

Un incendio en las inmediaciones de los Lavaderos de Rojas de Toledo ha movilizado para su extinción dos dotaciones del parque de bomberos municipal, dos dotaciones del Plan Infocam, dos helicópteros, tres patrullas de Policía Local y dos patrullas de la Policía Nacional.

Según el sistema Fidias del Gobierno de Castilla-La Mancha, el incendio se ha detectado a las 14:50 horas en un paraje situado al oeste de la ciudad de Toledo, cerca de la ribera del Tajo, a través de una llamada particular y se encuentra en nivel 0.

En total, 6 medios y 21 personas se afanan en la extinción del fuego.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha desplazado al lugar de los hechos para seguir las tareas de control de las llamas.