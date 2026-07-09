La Diputación destina 80.000 euros para facilitar la asistencia al Festival Sabor Toledo del próximo septiembre

La Diputación de Toledo ha aprobado una línea de ayudas dotada con 80.000 euros para que los vecinos de todos los municipios de la provincia puedan acercarse al Festival Sabor Toledo, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el parque de la Vega de la capital regional.

La iniciativa permitirá a los ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio solicitar subvenciones para sufragar los gastos de transporte en autobús, con el objetivo de que el mayor número posible de ciudadanos tenga la oportunidad de disfrutar de una cita que nace para mostrar lo mejor de la gastronomía y de los productos de la provincia.

Sabor Toledo emerge como el gran punto de encuentro en torno a los sabores, las tradiciones y el talento de la tierra. Un espacio en el que productores, hosteleros, cocineros y visitantes compartirán experiencias y descubrirán la riqueza gastronómica y cultural de una provincia que ha hecho de su despensa y de su patrimonio una de sus grandes fortalezas.

Durante cuatro días, el parque de la Vega de Toledo se transformará en un escenario abierto a todos los públicos, con gastronomía en directo, catas, talleres, venta de productos de proximidad, actividades infantiles y espacios de ocio pensados para disfrutar en familia y convertir cada visita en una experiencia única.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Toledo pone de manifiesto su firme compromiso con la promoción del producto local y con el impulso del turismo gastronómico y cultural como herramientas de desarrollo económico y cohesión territorial.

La institución provincial quiere que ningún vecino se quede sin la posibilidad de vivir esta gran celebración de la identidad toledana por el hecho de residir lejos de la capital.

La aprobación de estas ayudas supone un nuevo impulso al Festival Sabor Toledo y refuerza la apuesta de la Diputación por hacer de esta cita una gran fiesta compartida de la gastronomía, la cultura y el patrimonio de la provincia, acercando sus sabores y sus tradiciones a todos los rincones del territorio.