Una hamburguesería de Madrid aterriza en Toledo y abrirá en un local de barrio muy conocido

El popular barrio de Buenavista de Toledo amplía su oferta gastronómica. Una de las zonas de la capital regional con mayor vitalidad se prepara para recibir un concepto culinario que promete encandilar a los amantes de la buena carne: The Leytons.

Este consolidado sello de hamburguesas gourmet tomará el relevo en el conocido local que albergaba a Taramba y Bendita Burger. Una ubicación estratégica que se engalana con un gran cartel que anuncia su "próxima apertura".

The Leytons "ha transformado la hamburguesa clásica en otra cosa, elevando el concepto de street food a una categoría premium", reseña la fundadora, Andrea Leyton, en su página web. En su carta conviven creaciones como la 'Manchega Burger' (con queso curado y jamón serrano) con empanadas colombianas, patacones y tequeños de plátano madurado.

Cartel que anuncia la apertua. A.M.

Además, apuesta firmemente por la inclusión alimentaria, ya que cuentan con una completa sección sin gluten para los celiacos. Para aquellos que buscan emociones fuertes tienen disponible 'El Reto The Leytons' que consiste en devorar cinco carnes de 250 gramos acompañadas de patatas y nachos en menos de 30 minutos.

Con esta nueva apertura, Buenavista se consolida como uno de los núcleos de ocio y gastronomía de la ciudad de Toledo.