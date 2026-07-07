Toledo se vuelve a citar en la pantalla gigante de la plaza de toros para ver el España-Bélgica con Lia Kali como postpartido

Plaza de toros de Toledo durante el partido entre España y Portugal del Mundial 2026. Ayuntamiento de Toledo

Tras una noche vibrante con el partido contra Portugal que congregó a miles de personas, la Plaza de Toros de Toledo se prepara para una nueva gran cita mundialista. Este viernes 10 de julio, el ruedo de la capital regional volverá a llenarse para animar a la Selección Española en los cuartos desde la pantalla gigante y disfrutar después del concierto de Lia Kali.

Tras el éxito de la convocatoria anterior, el Ayuntamiento y SYS Producciones han decidido repetir la iniciativa, mantener también el acceso gratuito para el España-Bélgica. El aforo máximo será de 6.000 personas.

Previo al encuentro, a las 19:00 horas, el dj toledano 'Miguel AG' será el encargado de abrir la jornada con un 'DJ Set' para animar la Fan Zone. Los cuartos de final arrancarán a las 21:00 horas y justo al terminar, el recinto será desalojado y acondicionado para acoger las actuaciones de Lara Taylor y Lía Kali.

Cartel del evento. AS Comunicación

Desde la organización, se pide comprensión y se informa de que el acceso al concierto se realizará con normalidad y que todos los asistentes que hayan comprado su entrada deberán respetar la cola.

La artista barcelonesa aterriza en Toledo dentro de su gira 2025/2026 y estrenando su álbum 'Contra todo pronóstico'. Un espectáculo musical que se engloba dentro del ciclo 'Toledo en Concierto 2026', la iniciativa que incluye próximamente los conciertos de El Arrebato, Niña Pastori, Sergio Dalma, Vanesa Martín, JC Reyes, Oro Viejo por DJ Nano y Celtas Cortos.