Estas son las calles del Polígono de Toledo en las que se renovará el asfalto a partir de la segunda quincena de agosto

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este martes el estado del pavimento y de los pasos de cebra del barrio de Santa María de Benquerencia, popularmente conocido como el Polígono. El regidor ha informado de que las obras de asfaltado comenzarán en la segunda quincena de agosto.

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha informado de que la actuación "dará respuesta a una de las principales demandas vecinales y permitirá renovar tanto el firme de diversas vías como el de 55 pasos de peatones".

Asimismo, ha indicado que el proyecto ha sido elaborado en coordinación con la Asociación de vecinos 'El Tajo', con el objetivo de "priorizar aquellas zonas que presentan un mayor deterioro y requieren una intervención urgente".

Las obras se desarrollarán en las calles Valdemarías, Río Arlés, Valdeyernos, Guadiana y en el entorno del centro de salud, donde el estado del pavimento presenta "importantes deficiencias".

"Hemos querido atender las peticiones de los vecinos y actuar en aquellas calles que se encuentran en peor estado para mejorar la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en el barrio", ha expresado.

El plazo de ejecución es de unos tres meses desde el inicio de los trabajos, por lo que las actuaciones "podrían estar finalizadas antes de la Navidad".

Pasos de peatones

El proyecto también contempla la renovación del firme de los pasos de peatones del Polígono residencial. En total, se actuará sobre 55 pasos de cebra para "mejorar la seguridad de peatones y conductores en una zona con una elevada intensidad de tráfico y tránsito peatonal".

"Sabemos que muchos de estos pasos de peatones se encuentran en un estado muy deficiente y queremos ofrecer una solución integral que mejore la accesibilidad y la seguridad vial en todo el entorno", ha afirmado.