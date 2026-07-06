Talavera de la Reina abre un expediente a la concesionaria de transporte por sus "reiterados incumplimientos"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha decidido iniciar un expediente para la imposición de penalidades a la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano de viajeros ante los "reiterados incumplimientos detectados en la ejecución del contrato". La decisión llega tras los numerosos requerimientos realizados por el Consistorio para que fueran corregidas las deficiencias advertidas.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha indicado que esta decisión se debe al compromiso del equipo de Gobierno con la defensa del interés general y con la prestación de unos servicios públicos de calidad.

"El transporte urbano es un servicio esencial para miles de talaveranos y no vamos a permitir que su funcionamiento continúe deteriorándose. Nuestra prioridad son los ciudadanos y la correcta prestación de un servicio del que dependen cada día para acudir a sus centros de trabajo, educativos, sanitarios o para desarrollar su vida cotidiana", ha expresado.

Según el regidor, la Concejalía de Transporte Público ha realizado durante los últimos meses un seguimiento permanente de la ejecución del contrato mediante reuniones con la empresa concesionaria, representantes de los trabajadores, asociaciones vecinales y colectivos afectados.

Sin embargo, siguen aumentando las reclamaciones de los usuarios por retrasos reiterados, expediciones que no llegan a prestarse, falta de disponibilidad de vehículos, deficiencias en el mantenimiento de la flota o ausencia de actualización de horarios en marquesinas y paradas.

"El Ayuntamiento utilizará todos los instrumentos que nos otorgan el contrato y la legislación vigente para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria. Nuestro único objetivo es garantizar a los talaveranos un transporte público seguro, eficaz, accesible y de calidad", ha afirmado.

"Actuar con firmeza"

Por su parte, la concejala de Transporte Público, Macarena Muñoz, ha explicado que el Ayuntamiento "ha demostrado durante estos meses una absoluta voluntad de colaboración y diálogo con la empresa, concediendo el tiempo necesario para corregir las incidencias detectadas".

"Cuando los incumplimientos persisten y quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos de Talavera, esta Administración tiene la obligación de actuar con firmeza. Nuestro compromiso es con los ciudadanos y con la correcta prestación de los servicios públicos", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que la empresa adjudicataria está obligada a cumplir de manera estricta todas las condiciones recogidas en el contrato. "La incoación del expediente de penalidades constituye un mecanismo previsto tanto en el contrato como en la legislación de contratación pública para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y salvaguardar el interés público", ha asegurado.

Igualmente, desde el Ayuntamiento han confirmado que seguirán "ejerciendo un control exhaustivo sobre la ejecución del contrato y requiriendo a la concesionaria la adopción inmediata de las medidas necesarias para restablecer la normalidad del servicio y corregir las deficiencias existentes".