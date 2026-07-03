La multinacional francesa Manitou aterriza en Talavera con un centro estratégico en el Polígono Torrehierro

La multinacional francesa Manitou ha abierto sus puertas este viernes en el Polígono Torrehierro de Talavera de la Reina. Se trata de una compañía dedicada a la maquinaria para la manipulación de materiales y elevación de personas, con sede en Ancenis (Francia) y presente en 140 países, 6.000 trabajadores y una facturación de unos 2.700 millones.

En la inauguración han participado el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; el director general de Manitou Center, Elehazar Marín; el presidente de distribución Europa de Manitou Group, Jean Rouault; y el director de España y Portugal de Manitou, João Hebil. También han estado presentes trabajadores, clientes, proveedores, la edil de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Benedicto García.

Gregorio ha destacado la llegada de empresas como Manitou a Talavera, lo que confirma que "es una ciudad atractiva para la inversión y la creación de empleo". Y ha celebrado que este hecho contribuye a consolidar una posición como referente empresarial y logístico en el centro de España.

El regidor ha agradecido a la empresa la confianza depositada en Talavera para desarrollar este nuevo proyecto y ha asegurado que el Ayuntamiento continúa trabajando para facilitar la llegada de nuevas inversiones mediante la mejora de las infraestructuras, el impulso al suelo industrial y la colaboración permanente con el tejido empresarial.

"Queremos que Talavera siga siendo una ciudad donde las empresas encuentren oportunidades para crecer, invertir y generar empleo. Nuestro compromiso es seguir creando un entorno favorable para quienes apuestan por nuestra ciudad", ha afirmado.

Sobre Manitou

La multinacional francesa Manitou mantiene una firme apuesta por la innovación, desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran el rendimiento de sus equipos, aumentan la seguridad y el confort de los usuarios y reducen el impacto medioambiental de su actividad.

Su catálogo incluye manipuladores telescópicos, carretillas elevadoras todoterreno e industriales, plataformas elevadoras, cargadoras compactas, retroexcavadoras, equipos de almacén, accesorios y servicios especializados para los sectores agrícola, industrial y de la construcción.

Las nuevas instalaciones de Talavera han abierto sus puertas como un centro estratégico para atender a los clientes de la zona, especialmente del sector agropecuario. La sede inicia su actividad con una plantilla de seis profesionales, respaldados por el equipo de Manitou Center Madrid.